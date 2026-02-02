Predsednica republike Nataša Pirc Musar se danes odpravlja na delovni obisk v Berlin. Z nemškim kolegom Frankom-Walterjem Steinmeierjem bosta razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja ter aktualnih mednarodnih temah, s poudarkom na širitvi EU in razmerah na Zahodnem Balkanu.

Kot so prejšnji teden sporočili z urada predsednice, bosta Pirc Musar in Steinmeier v palači Bellevue na bregu reke Spree govorila tudi o uresničevanju skupnega akcijskega načrta Slovenije in Nemčije za obdobje 2025-2028, ki ga je med delovnim obiskom v Nemčiji julija lani s kolegom Johannom Wadephulom podpisala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Pozornost bosta sicer namenila aktualnim evropskim in mednarodnim temam, s poudarkom na širitvi EU in razmerah na Zahodnem Balkanu, pa tudi vojni v Ukrajini, dogajanju na Bližnjem vzhodu in odnosih med EU in ZDA.

Nemčija tradicionalno sodi med najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerice Slovenije, poleg gospodarskega pa zaveznici v EU in zvezi Nato druži tudi sodelovanje na političnem področju, kjer delita poglede na pomembnejša mednarodna vprašanja. Med drugim obe podpirata Ukrajino v njenem boju proti ruski agresiji in širitev unije na Zahodni Balkan.

Pirc Musar se je na obisku pri Steinmeierju prvič mudila februarja 2023, kmalu po prevzemu položaja. Tokratni obisk bo po navedbah predsedničinega urada poslovilen, saj se Steinmeierju marca prihodnje leto izteče mandat.