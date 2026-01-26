Na dnevnem redu dopisne seje vlade naj bi bila razveljavitev sklepa o imenovanju Iztoka Mirošiča za veleposlanika v Rimu, ki ga je vlada sprejela 9. decembra lani, poroča spletni portal N1. Dopisna seja vlade, ki po navedbah portala že poteka, nosi oznako interno in bo zaključena v torek ob 10. uri.

Iztok Mirošič naj bi po informacijah portala ostal na zdajšnjem položaju vodje diplomatskega predstavništva v Washingtonu. Vlada naj bi na dopisni seji odločala tudi o tem, da za veleposlanico v Rimu imenuje državno sekretarko na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Melito Gabrič.

Zadržki predsednice do štirih kandidatov

Vlada je 9. decembra lani potrdila paket kandidatov za veleposlaniška mesta. Toda predsednica republike Nataša Pirc Musar je dan pred tem sporočila, da ima resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta, o čemer je predhodno obvestila premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon.

Po neuradnih informacijah medijev naj bi bili kandidati, do imenovanj katerih je imela Nataša Pirc Musar zadržke, aktualni minister za kohezijo Aleksander Jevšek, aktualni veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič ter Ksenija Škrilec in Ivana Nedižavec Korada.

Pozneje je soglasje h kandidaturi za vodenje stalnega predstavništva pri OECD v Parizu umaknila Ivana Nedižavec Korada, za njo pa še Jevšek, ki je kandidiral za veleposlanika v Sarajevu.