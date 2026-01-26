Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž., STA

Ponedeljek,
26. 1. 2026,
20.05

47 minut

Aleksander Jevšek Nataša Pirc Musar Iztok Mirošič

Ponedeljek, 26. 1. 2026, 20.05

47 minut

Vlada naj bi odločala o razveljavitvi imenovanja Mirošiča za veleposlanika v Rimu

A. Ž., STA

Iztok Mirošič | Iztok Mirošič naj bi po informacijah portala ostal na zdajšnjem položaju vodje diplomatskega predstavništva v Washingtonu.

Iztok Mirošič naj bi po informacijah portala ostal na zdajšnjem položaju vodje diplomatskega predstavništva v Washingtonu.

Foto: STA

Na dnevnem redu dopisne seje vlade naj bi bila razveljavitev sklepa o imenovanju Iztoka Mirošiča za veleposlanika v Rimu, ki ga je vlada sprejela 9. decembra lani, poroča spletni portal N1. Dopisna seja vlade, ki po navedbah portala že poteka, nosi oznako interno in bo zaključena v torek ob 10. uri.

Iztok Mirošič naj bi po informacijah portala ostal na zdajšnjem položaju vodje diplomatskega predstavništva v Washingtonu. Vlada naj bi na dopisni seji odločala tudi o tem, da za veleposlanico v Rimu imenuje državno sekretarko na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Melito Gabrič.

Zadržki predsednice do štirih kandidatov

Vlada je 9. decembra lani potrdila paket kandidatov za veleposlaniška mesta. Toda predsednica republike Nataša Pirc Musar je dan pred tem sporočila, da ima resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta, o čemer je predhodno obvestila premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon.

Robert Golob
Golob na veleposlaništvu v Washingtonu izpostavil pomen skupnih ciljev

Po neuradnih informacijah medijev naj bi bili kandidati, do imenovanj katerih je imela Nataša Pirc Musar zadržke, aktualni minister za kohezijo Aleksander Jevšek, aktualni veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič ter Ksenija Škrilec in Ivana Nedižavec Korada.

Pozneje je soglasje h kandidaturi za vodenje stalnega predstavništva pri OECD v Parizu umaknila Ivana Nedižavec Korada, za njo pa še Jevšek, ki je kandidiral za veleposlanika v Sarajevu.

Iztok Mirošič
Slovenija letos z menjavami na čelu 15 diplomatsko-konzularnih predstavništev
Iztok Mirošič
Novi veleposlaniki: Mirošič v ZDA, Benedejčič na Nato
Aleksander Jevšek Nataša Pirc Musar Iztok Mirošič
