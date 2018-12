Peta žrtev napada v Strasbourgu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še vedno sicer ni jasno, ali gre za isto osebo, ki so jo pred tem razglasili za možgansko mrtvo, ali pa gre za še enega izmed huje ranjenih, ki so bili po torkovem napadu v smrtni nevarnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napad na eni izmed ulic, ki vodijo na ta trg, je v torek izvedel 29-letni Cherif Chekatt, ki je začel streljati po obiskovalcih enega najbolj priljubljenih in največjih božičnih sejmov v Evropi. Že na kraju napada sta umrli dve osebi, nato pa za posledicami ran še tri. Ob Poljaku so umrli še italijanski novinar, Afganistanec, tajski turist in Francoz. Še enajst ljudi je ranjenih.

Žrtvam sinoči prižgali sveče in položili svetje

V nedeljo zvečer se je v Strasbourgu na kraju napada zbralo okoli tisoč ljudi, da bi tako počastili spomin na ubite v napadu. Ob vznožju božične smreke na trgu Kleber so številni prižgali sveče in položili cvetje.

Napadalec je potem s kraja napada pobegnil, policija pa ga je izsledila dva dni kasneje v strasbourški četrti Neudorf, kjer je bil v končnem strelskem obračunu s policijo ubit.

Prijeli sedem ljudi, šest so jih že izpustili

Policija zdaj preiskuje, ali je imel Chekatt tudi kake pomočnike. Bil je sicer domačin iz Strasbourga in star znanec policije, z obsežno kazensko preteklostjo, a niso ga imeli zaznamovanega kot morebitnega skrajneža. Francoski notranji minister Christophe Castaner je že zanikal, da bi bil Chekatt borec džihadistične skupine Islamska država, ki je dva dni po napadu prevzela odgovornost.

Policija je v povezavi z napadom prijela sedem ljudi, a šest so jih že izpustili. Gre za štiri Chekattove sorodnike - starša in dva brata, za katere policija ni našla dokazov, da bi jih lahko obtožila. Enako so izpustili še dve osebi, ki naj bi bili povezani s Chekattom, ena pa je še v pridržanju.