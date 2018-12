Napad v Strasbourgu: danes umrla še četrta žrtev

Francoske oblasti so danes aretirale še dva človeka, povezana z napadalcem, ki je v torek v Strasbourgu po najnovejših podatkih ubil štiri ljudi in jih 12 ranil. Tako so v povezavi z napadom skupaj prijeli sedem ljudi, so pa danes v mestu znova odprli božični sejem, kjer se je zgodil napad.

Tožilec Remy Heitz, pristojen za boj proti terorizmu, je sporočil, da so v noči na sredo aretirali štiri člane družine Cherifa Chekatta. Poleg tega so prijeli še tri druge ljudi iz njegove družbe, enega v sredo zjutraj, dva pa v noči na danes. "Zdaj se bo nadaljevala preiskava, da bi identificirali morebitne sokrivce ali osumljence, ki so pomagali ali ga spodbudili k pripravi na napad," je poudaril.

Danes umrla še četrta žrtev

Iz urada pariškega tožilca pa so sporočili, da je napad zahteval štiri življenja, saj je danes umrla oseba, ki je bila po napadu v kritičnem stanju. V napadu sta v torek umrli dve osebi, v četrtek je zaradi poškodb umrla tretja oseba, peta žrtev pa je še vedno možgansko mrtva.

Heitz je predstavil tudi podrobnosti policijske operacije v četrtek zvečer, v kateri je bil napadalec ubit. Ko je 29-letnik opazil policijski avtomobil, je začel streljati proti njemu. Policisti so nato streljali proti napadalcu in ga ubili. Pri njem so našli revolver, nož in več nabojev.

"Gre za posameznika, ki ga je obsedlo zlo"

Odgovornost za napad je kmalu po koncu operacije prevzela džihadistična skupina Islamska država. "Povsem oportunistično priznanje IS ne spremeni ničesar. Gre za posameznika, ki ga je obsedlo zlo," je povedal notranji minister Christophe Castaner, ki je danes obiskal Strasbourg.

V Strasbourg bo iz Bruslja, kjer se udeležuje vrha EU, popoldne odšel tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, so sporočili iz Elizejske palače.

V tem alzaškem mestu so danes znova odprli božični sejem, kjer se je zgodil napad. Castaner je poudaril, da s tem kažejo, "da ima lahko Francija tudi ob tako nasilnem napadu, kot je bil torkov, dvignjeno glavo".