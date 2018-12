Štiri sorodnike strasbourškega napadalca izpustili iz pripora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiri ožje sorodnike strasbourškega napadalca Cherifa Chekatta, ki so jih aretirali v noči s torka na sredo, so v soboto izpustili iz pripora, je sporočilo pariško tožilstvo. V priporu tako ostajajo še trije ljudje iz kroga 29-letnega terorista, ki je v torek ubil štiri ljudi in jih 12 ranil.