Zadnjo besedo o posledicah strašljivega padca bodo imeli Švicarji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Stanje Marca Gisina je stabilno," po grdem padcu na smuku v Val Gardeni sporočajo iz švicarskega smučarskega tabora in podrobnejše informacije obljubljajo za nedeljske popoldanske ure.

Medtem ko se je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde na smuku v Val Gardeni veselil svoje tretje zmage v karieri (zanimivo je, da je bil ob prvih dveh na drugem mestu Boštjan Kline – tokrat le 47.), slovensko smukaško točkovno sušo v Dolomitih pa je s 25. mestom prekinil Martin Čater, so se vsi spremljevalci karavane svetovnega pokala spraševali, kakšno je stanje Marca Gisina. Na prave informacije bo treba, kot kaže, počakati še en dan, je pa stanje stabilno.

Spomnimo, nesrečni 30-letni Švicar je namreč tik pred predelom "kamelje grbine" izgubil nadzor nad smučmi, ob padcu je z glavo treščil ob snežno površino, tako da ga je nezavestnega grdo premetavalo. Po skoraj polurni oskrbi na smučišču, zaradi katere je bila tekma prekinjena, so ga prepeljali v bližnjo bolnišnico. Dolgo je bil nezavesten, nato pa so iz švicarskega tabora sporočili, da je stanje stabilno.

Brata dveh olimpijskih prvakinj Dominique in Michelle Gisin so že prepeljali v Švico, kjer ga čakajo nadaljnji podrobni pregledi. Do takrat pri švicarski smučarski zvezi ne želijo komentirati poškodb, prvo poročilo pa obljubljajo za nedeljske popoldanske ure.

Foto: Sportida

101. nastop v svetovnem pokalu

Za Marca Gisina iz Engelberga je bil usodni nastop že 101. v svetovnem pokalu. Od prvega bo januarja minilo okroglih deset let. Najboljša rezultata je vknjižil v slovitem Kitzbühlu, kjer je bil leta 2016 in 2018 peti v smuku.