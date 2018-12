Tretji tek: Hirscherju se obeta nova zmaga, prva za zeleno mizo

Kot vse kaže, bo Stefan Luitz ostal brez svoje edine zmage svetovnega pokala, ki jo je v začetku meseca slavil na veleslalomu v Beaver Creeku. Iz nemškega tabora so namreč potrdili, da so s strani Mednarodne smučarske zveze prejeli sporočilo, ki vključuje predlog za diskvalifikacijo. O razlogih so svetovni mediji poročali že pretekli teden. Pri FIS so namreč pod povečevalo vzeli Nemčevo vdihavanja kisika iz jeklenice med obema vožnjama v Koloradu, kar je po pravilih mednarodne zveze prepovedano.

Nemška zveza ima zdaj dva tedna časa, da se ne sklep pritoži. Pričakovati gre, da bodo Nemci kljub priznavanju prekrška to tudi storili. Trdijo namreč, da Luitz ni kršil mednarodnih protidopinških pravil, zato primera ne bi smeli obravnavati po teh merilih. Direktor alpskih disciplin Wolfgang Maier je za nemške medije dejal, da ni izključen niti boj na ravni športnega razsodišča CAS.

Luitzu vse bolj grozi odvzem zmage. Foto: Sportida Nova zmaga za Hirscherja?

Luitz je na omenjeni tekmi za 14 stotink sekunde prehitel avstrijskega šampiona Marcela Hirscherja, ki bi torej v primeru Nemčeve diskvalifikacije za zeleno muzo prišel do 61. zmage. Švicar Thomas Tumler bi napredoval na drugo mesto, na stopničke pa bi se z zamudo ''zavihtel'' tudi Henrik Kristofersen.

Skromnejši bi bil napredek Žana Kranjca, ki je bil po ponesrečenem drugem nastopu 26. Smo pa najboljšega slovenskega veleslalomista pred dnevi poprosili za mnenje o tej temi. "Ne želim napovedovati, kako se bo zgodba razpletla. Naj presodijo pristojni. S tem se tudi ne obremenjujem. A dejstvo je, da so Nemci kršili pravila. Kdor pa krši pravila, bi moral biti kaznovan," se je glasil njegov odgovor.

Kranjec, Hirscher, Luitz in drugi bodo sicer znova v akciji v nedeljo, ko bo Alta Badia gostila tretji veleslalom sezone 2018/19.