Ne bi se branil nedeljskega testa dopinga

Čeprav mu uvodni veleslalomski preizkušnji nove sezone svetovnega pokala nista prinesli želenega zadovoljstva, pa slovenski smučarski reprezentant Žan Kranjec ob vrnitvi v Alta Badio pred nedeljsko tekmo ne skriva odločnosti in optimizma.

V soboto bo minilo že 37 let od edine slovenske moške veleslalomske zmage v svetovnem pokalu, ki jo je v Cortini d'Ampezzo dosegel zdaj že pet let in pol pokojni Boris Strel. V ponedeljek bo Zemlja končala enoletno pot okolico Sonca, od tedaj, ko je Žan Kranjec šele kot sedmi Slovenec (ob omenjenih še Bojan Križaj, Jure Franko, Mitja Kunc, Jure Košir in Uroš Pavlovčič) stopil na veleslalomske stopničke svetovnega pokala. Med obema obletnicama bo prav Žan znova v akciji.

Znova v Alta Badii, ki velja za njegovo najuspešnejše prizorišče. Ne le zaradi lanskega tretjega mesta in dejstva, da je prav na sloviti Gran Risi leta 2013 prišel do svojih prvih točk, temveč predvsem zaradi pregovorne zahtevnosti proge, na kateri lahko unovči nesporno tehnično znanje in izvrstno kondicijsko pripravo. Ta selektivna proga tovrstne vrline še posebej nagrajuje.

Že na mestu "zločina"

"Tudi če se oddaljim od same tekmovalne proge, moram priznati, da se v Alta Badii vselej odlično počutim. Rad imam našo tukajšnjo tradicionalno nastanitev, odlično hrano … Z veseljem se vračam. Jasno, ob misli na predhodne rezultate, na snežno podlago in progo, ki mi ustreza, pa še toliko bolj," pred nedeljsko in ponedeljkovo preizkušnjo (dan po tretjem veleslalomu sezone bo na sporedu še tekma v paralelnem veleslalomu v tej zimi) razmišlja Kranjec.

Skupaj s spremljevalci se je v Alta Badio preselil že v torek popoldne. Pred tem je po prosti nedelji opravil dva lažja kondicijska treninga. Na trenažni progi v neposredni bližini tekmovalne strmine v družbi Štefana Hadalina in številnih drugih smučarjev trenira obe tehnični disciplini. V Alta Badii je trening sicer opravil že pred tekmo v Val d'Iseru.

Kranjec si v nedeljo lahko obeta najboljše štartno izhodišče, odkar tekmuje v Alta Badii. Vsekakor pa bi se na klasično progo, ki kar sama po sebi kliče po tehničnem veleslalomu, rad podal tudi z boljšo rezultatsko popotnico. A po odpovedi söldenskega veleslaloma se je iz Beaver Creeka vrnil z le 26. mestom, v Val d'Iseru pa je po odličnem drugem mestu po prvi vožnji nato zdrsnil na končno deveto.

"V Val d'Iseru sem sicer dobil potrditev konkurenčnosti, a tudi dobro mero razočaranja po zapravljeni priložnosti. Vem, da sem se drugega teka lotil premalo odločno. Potem me je na neravni podlagi še nekoliko pretreslo, zaradi česar sem nato izgubljal vse do cilja. Nova lekcija, da moram biti popolnoma osredotočen na svojo izvedbo," se je nedeljskega savojskega veleslaloma še enkrat spomnil Žan.

Samozavest ga ni zapustila

Novo poglavje. "Samozavesti nisem izgubil. Še vedno trdim, da sem dobro pripravljen. Na treningih smučam na visoki ravni. No, tudi odseki na tekmah kažejo na konkurenčnost. Čas pa je, da prvič v tej sezoni na eni tekmi sestavim dve dobri vožnji. Prepričan sem, da bom potem zadovoljen tudi ob pogledu na rezultat," pravi veleslalomist iz Bukovice pri Vodicah.

Ob tem tudi zagotavlja, da ga ne skrbi morebitna živčnost na račun neučakanosti. Pravi tudi, da razlogov za nedeljski drugi nastop ne gre iskati v tresočih nogah. "V Val d'Iseru sem med obema tekoma sicer čutil vznemirjenje, a zgolj pozitivno. Ni bilo živčnosti. Ponavljam, zdrs po lestvici je predvsem posledica napak in dejstva, da sem se v zahtevnih razmerah uštel pri taktiki. Za odločnost na naslednji tekmi se ne gre bati," dodaja.

V nedeljo na kontrolo dopinga? Z veseljem!

S statusom prvokategornika (predlani je bil 14. v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, lani že šesti, trenutno pa je četrtni na veleslalomski štartni listi svetovnega pokala) in četrtim mestom na olimpijskih igrah v Pjongčangu pa se Kranjec ni le znašel v beležkah tujih novinarskih kolegov, temveč tudi lovcev na doping.

"Tudi to je nekaj novega. Pred nesojeno tekmo v Söldnu me je kar trikrat prebudil pooblaščeni nadzornik. Tudi med sezono pričakujem nove obiske. Na tekmah pa se med tistimi, ki morajo oddati urinske vzorce, vedno znajdejo najboljši trije," pravi Žan, ki je z veseljem sprejel tudi naše želje po vnovični kontroli dopinga v zgodnjem nedeljskem popoldnevu: "Oh, da. Z največjim veseljem!"

V tokratnem pogovoru se nismo dotaknili Marcela Hirscherja, nad čigar dominantnostjo se kot po pravilu navdušuje, a kot motivacijski moto dodaja, da ga želi v bližnji prihodnosti tudi premagati. Smo mu pa omenili ime zmagovalca prvega veleslaloma v Beaver Creeku. To je Nemec Stefan Luitz, ki pa se je znašel pod drobnogledom vodstva moškega svetovnega pokala, saj je pred drugim tekom vdihaval kisik.

"Ne želim napovedovati, kako se bo zgodba razpletla. Naj presodijo pristojni. S tem se tudi ne obremenjujem. A dejstvo je, da so Nemci kršili pravila. Kdor pa krši pravila, bi moral biti kaznovan," odgovarja Žan Kranjec.