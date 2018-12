Se res norčuje iz belega kruha?

Enajst točk, kolikor jih je zbral v Severni Ameriki, je občutno manj od želja Martina Čatra. Za nameček je bil celotnega izkupička deležen na eni tekmi, na superveleslalomu v Lake Louisu, ki ga končal na 20. mestu. Dan pred tem ga je v smuku od trideseterice ločilo šest stotink, slabše pa se je v vremensko nepredvidljivem Beaver Creeku znašel na obeh tekmah (33. in 36.) v Koloradu.

"V Severni Ameriki sem bil zelo jezen in razočaran. Zdaj je moja glavna misel naslednja tekma, ko mora biti glava na pravem mestu. S tem mislim, da se tako nepotrebne in neumne napake, kakršne sem delal na uvodnih temah, ne smejo več dogajati," se severnoameriške turneje spominja 25-letni Celjan, ki si očita predvsem nepotrebne odklone od želenih tekmovalnih linij.

Trenerjeva pripomba o belem kruhu

Predvsem po tekmah v Beaver Creeku si je prislužil tudi javno kritiko trenerja Petra Pena, ki za Martina pravi, da je najboljši smučar v ekipi, zato do njega goji tudi občutno večja rezultatska pričakovanja. "Če sem zelo vljuden, lahko za Martina rečem, da se dela norca iz belega kruha. Treba bo delati na drugih stvareh, kot pa na samem smučanju. Žal mi je, ker si ne vzame tisto, kar mu pripada, tisto, kar vsi vidimo, ne samo mi, slovenski trenerji, ampak tudi okolica," se je po Čatrovi točkovni ničli v Koloradu jezil Pen.

Smukačev odgovor? "Res? Prvič slišim za to izjavo. Mi pa trener večkrat nameni podobno kritiko. Sam vem, da znam dobro smučati. To ve tudi okolica. A če to zgolj veš in vsega skupaj ne znaš pokazati na tekmi, je vse skupaj nekoristno in nepomembno," nam je dejal Čater, ki sicer ne slovi po pretirani zgovornosti pred mikrofoni. Pravi odgovor bo poskušal trenerju ponuditi na smučeh. V Val Gardeni.

Ob koncu tedna bo nova priložnost. Foto: Reuters Nad dolomitsko uganko z novo opremo

Po krajšem oddihu je Čater v družbi Klemna Kosija treniral na Rogli, zdaj pa je s sotekmovalci že pripravljen na izziv, ki ga ponuja proga Saslong v Val Gardeni. Prvi od dveh uradnih treningov ga čaka že v sredo, drugi dan zatem. V petek bo nato na sporedu tretji superveleslalom sezone, v soboto pa še smuk.

V osrčju Dolomitov sicer nikoli ni blestel. Predvsem v smuku, kjer je bil daleč od točk. Bližje mu je superveleslalom, v katerem je bil že 21., lani pa je za las ujel točko. "Val Gardena je bila za nas res precejšnja uganka. Letos sem nanjo bolje pripravljen, tudi zaradi nove opreme, ki mi jo je ponudil opremljevalec," na hitrejše čase na specifični snežni podlagi in v drsalnih delih upa Martin.

Do rezultata kariere je Čater prišel lani, ko je bil šesti na superveleslalomu v Kvitfjellu. Foto: Sportida

"Smučanje pred rezultati"

Tako Pen kot Čater se strinjata, da se dobršen del rezerv skriva v pristopu, sami tekmovalni strategiji in predvsem ustrezni sproščenosti. "V dobrem pripravljalnem obdobju in solidnih časih na treningih sem si naložil preveliko rezultatsko breme. Čutil sem zakrčenost. Nisem znal potrditi napredka, za katerega sem prepričan, da je bil storjen," pripoveduje savinjski olimpijec, ki se ob pogledovanju proti prihodnjim izzivom najbolj veseli Wengna. A najprej ga čaka Val Gardena.

"Prilagoditi se moram na nov položaj. Če sem lani napadal iz ozadja in nizal solidne dosežke, moram zdaj odločno odgovoriti tudi na boljše štartno izhodišče. Znebiti se moram bremena in smučati sproščeno. Že v Val Gardeni bom poskušal odmisliti rezultatska pričakovanja. Poskušal bom delovati tako kot na treningih," je pogovor zaključil 24. smukač in 29. superveleslalomist pretekle sezone svetovnega pokala.

Rezultati slovenske moške ekipe za hitri disciplini

Lake Louise -sm Lake Louise - svsl Beaver Creek - svsls Beaver Creek - sm Martin Čater 31. 20. 36. 33. Klemen Kosi 48. 35. 9. 15. Boštjan Kline 40. 18. 34. 54. Miha Hrobat 60. 39. / 47. Tilen Debelak / / 50. /

Video: trener Peter Pen