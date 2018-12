"Ni rezultatov, a tudi panike ni"

Po 14. mestu Maruše Ferk in 25. Mete Hrovat na paralelnem slalomu v St. Moritzu je Denis Šteharnik zadovoljno pokimal. Pohvalil je predvsem pristop, tudi Ane Bucik, ki je po dobrem začetku odstopila že v kvalifikacijski vožnji. "Ferkova smuča dobro. Zadovoljen sem predvsem z njenimi predstavami v lažjih delih, medtem ko ji v zahtevnejših pade ritem. Hrovatovi pa se po drugi strani še vidi mladost, saj želi vsako napako takoj popraviti. A splošna ocena je dobra, predvsem na ravni pristopa," je prvo paralelno preizkušnjo sezone komentiral Šteharnik, ki že pred tekmo ni skrival, da konkretnih pričakovanj ne goji. Bolj ga zanima sezona v slalomu in veleslalomu. Ta mu še ni prinesla želenega zadovoljstva.

Meta Hrovat je do danes zbrala 41 točk. Foto: Sportida

Osrednji del sezone

"Nismo dosegli zastavljenih ciljev, a zaradi tega nismo zganjali panike. Delamo po zastavljenem programu. Po štiridnevnem počitku in individualni kondicijski vadbi po vrnitvi iz ZDA smo se lotili dela. En teden smo trenirali v Pfeldersu. Čeprav smo z Italijankami vadili tudi paralelni slalom, pa je bila to predvsem priprava na preizkušnje v Courchevelu in Semmeringu. Tam morajo dekleta dvigniti rezultatsko raven. Prihaja naš del sezone. Na teh tekmah želimo dvigniti tekmovalke in nato formo zadržati vsaj še do Zlate lisice in svetovnega prvenstva v Aareju," proti mesecu s tremi veleslalomi in štirimi veleslalomi (Courchevel, Semmering, Zagreb in Kronplatz) pogleduje Šteharnik.

Izkupiček ženske reprezentance v tehničnih disciplinah Ana Bucik je v tej zimi še brez točk. Foto: Reuters Meta Hrovat

Št. tekem: 5

Št. točk: 41



Maruša Ferk

Št. tekem: 3

Št. točk: 36



Ana Bucik

Št. tekem: 5

Št. točk: 0



Ana Drev

Št. tekem: 2

Št. točk: 0

"Boljše, toda …"

Šef slovenskih smučark sicer že lep čas opozarja, da v reprezentanci trenutno ni tekmovalke, ki bi bila sposobna že letos v daljšem obdobju kar dve disciplini gojiti na najvišji ravni. Gre za svojevrsten začaran krog z iskanjem ravnovesja med dvema disciplinama in vzporedno tekmovalno uspešnostjo ter odpravljanjem pomanjkljivosti na treningih. "Redke so tako nadarjene tekmovalke, da se hitro znajdejo v vsaki situaciji. Takšni tekmovalki ni treba tri tedne dopovedovati, da je ena plus ena dva. Smučarke, ki bi se takoj znašla v vsakršni postavitvi, trenutno nimamo. Vseeno delamo in napredujemo. Dekleta smučajo bolje, a iz ozadja stalno 'letijo' nove mlade smučarke," pripoveduje Korošec na čelu ekipe.

Stalni izziv

Kot smučarko, ki pooseblja slovenske težave in izzive, Šteharnik izpostavlja Ano Bucik. "Dokler je bila usmerjena le v slalom, se je prebila visoko. Ko smo začeli dodajati drugo disciplino, so se začele pojavljati težave. Ob tem se torej poraja vprašanje, ali velja potrošiti 50 odstotkov več energije za drugo disciplino za nekaj uvrstitev med dvajseterico ali pa se osredotočiti na eno in se morda zavihteti celo na stopničke," razmišlja Šteharnik, ki bo v tem tednu "razbil" ekipo ter Bucikovo poslal na FIS tekme, z drugimi pa se bo preselil na treninge v Alta Badio, od koder se bo nato Hrovatova podala na evropski pokal.

Ana Drev v sezoni, ki bo po vsej verjetnosti njena zadnja. Foto: MaPa

V pričakovanju prave Ane Drev

Uvodne tekme sezone so pokazale, da vlogo nesporne prve violine prevzema Meta Hrovat. Maruša Ferk je dvignila raven slalomske zanesljivosti in se upravičeno spogleduje še z večjimi odmerki točk. Ani Bucik ob nizu napak v uteho ostajajo le obetavne sekvence. Kaj pa Ana Drev? "Že po naravi je to smučarka, ki se ne meče na glavo, temveč za napadalno smučanje brez strahu potrebuje ogromno potrditev. Zaradi težav s koleni je pri treningih omejena. A zdaj je prišla do točke, na kateri bi morala biti že v Söldnu. Po moji oceni bi se v Courchevelu zlahka zavihtela med 15. ali 20. mesto. Z večjo samozavestjo bi se morala še dvigniti," odgovarja Šteharnik.