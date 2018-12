Tri točke, kolikor jih je za 28. mesto leta 2013 osvojil zdaj že upokojeni Rok Perko, so zadnje slovenske smukaške točke svetovnega pokala v Val Gardeni. "Čas je, da pretrgamo ta niz," je tik pred selitvijo v Dolomite pripomnil trener ekipe za hitri disciplini Peter Pen, ki pa vendarle ne skriva višjih ciljev. Navsezadnje se zaveda odprtih računov, ki sta jih v ZDA pustila predvsem Martin Čater in Boštjan Kline, obenem pa upa, da bo znal Klemen Kosi dobre predstave iz Beaver Creeka prenesti tudi v Evropo. "Prihajamo v obdobje nizanja tekem. Veliko bomo na terenu, pomembno pa bo, da vsak pokaže največ v tistih dveh minutah, kolikor jih ima na voljo," dodaja Pen.

Boštjan Kline ostaja največja neznanka. Foto: Reuters

Pol sekunde za spremembo življenja

"Fantom pogosto rečem, da pol sekunde boljši čas lahko spremeni smučarjevo življenje. Če pa bodo pol sekunde počasnejši, to ne sme biti tragedija. V tem športu se dogaja marsikaj. Veliko stvari vpliva na rezultate, razlike pa so izjemno majhne. Med Kosijem in Čatrom je bilo v Beaver Creeku sedem desetink sekunde razlike, pa se je prvi zaradi tega v Evropo vračal zadovoljen, drugi pa ne," razmišlja Pen, ki pa vendarle ne more zanikati dejstva, da so bili njegovi varovanci v zadnjem obdobju (pre)večkrat na nepravi strani teh desetink. Predvsem Kline, ki se je iz zmagovalca tekme svetovnega pokala prehitro spremenil v smukaškega napadalca iz ozadja, za nameček na zadnjih dveh tekmah še s slepimi naboji.

Peter Pen verjame, da imajo njegovi tekmovalci letos bolj konkurenčno opremo. Foto: MaPa Manj o smučeh, več o smučarjih

A v primerjavi s preteklo sezono, ko se je (ne)posredno večkrat obregnil ob nekonkurenčno opremo, Pen letos občutno več besed namenja tekmovalcem in zaključni pripravi na tekme. "Na ravni opreme smo marsikaj popravili. Stöckli je storil pomemben korak naprej. Tudi Kline ima z Nordico hitre smuči. Nekaj težav mu povzroča le obutev. Vesel pa sem napredka pri dresih. Nimamo najhitrejših, zanesljivo pa nimamo ekstremno slabih. Je pa boj za opremo neskončen proces," poudarja trener smukačev, ki za razliko od severnoameriških tekem v Val Gardeni v kadru ne bo imel Tilna Debelaka. Koroškega samoplačnika namreč čakajo tekme evropskega pokala.

"Z majhnimi koraki proti vrhu"

Debelak se je sicer po tekmah v Bevaer Creeku skupaj s Klinetom in Miho Hrobatom vrnil v Lake Louise. Tam so nastopili na nizu tekem severnoameriškega pokala (Čater in Kosi sta medtem trenirala na Rogli). Predvsem Hrobat je z drugim in tretjim mestom popravil FIS-točke, z enim tretjim mestom tudi Kline. A v skromni severnoameriški konkurenci je imel možnosti tudi za bolj korenite popravke in posledično ugodnejše štartno izhodišče. Pen, ki se bo s Hrobatom in Klinetom znova srečal v Italiji, ob tem opozarja na dodatne smukaške kilometre, ki sta jih opravila v Kanadi. Kot odgovor na stalna vprašanja o Boštjanu pa navaja njegovo postopno napredovanje na FIS-lestvici in dodaja: "Z majhnimi koraki proti vrhu. "

Martin Čater: "Zmorem več, kot sem pokazal v Severni Ameriki." Foto: Reuters

Izziv za Martina Čatra

"Boštjan ima najboljše rezultate. Martin je najboljši smučar. Klemen pa se najbolje pripravi na tekmo. Zdaj lahko drug drugega dopolnjujejo," pozitivno iskro išče Pen, vesel, da se je Kosiju po več sezonah stagnacije in nazadovanja vendarle odprlo, ter javno kritičen do Čatra, za katerega je prepričan, da mu je namenjeno precej več kot pa boj za prgišče točk. "Tudi sam merim višje, a vem, da je treba za dober rezultat sestaviti vso progo. Meni to v tej zimi še ni uspelo," na izziv odgovarja Čater, bolj samozavestni in v izjavah tudi deloma bolj zreli Kosi pa dodaja: "Ne moreš se zanašati samo na eno prizorišče, v mojem primeru na Beaver Creek. Najboljši morajo znati smučat na vseh podlagah in terenih. To je moj cilj. To je bil samo začetek, moramo delati še naprej in to potrditi."

