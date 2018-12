Shiffrinova ne bo brezglavo lovila rekorda Tine Maze

Potem ko je odjuga odnesla dobršen del snežne odeje ženskega smuka v Val d'Iseru, je preizkušnji v obeh hitrih disciplinah prevzela Val Gardena. Ta bo ob koncu tedna gostila moško hitrostno elito, v začetku prihodnjega tedna pa še žensko. V obeh primerih bo na štartu manjkal vodilni smučar svetovnega pokala, saj se bosta tako Marcel Hirscher kot Mikaela Shiffrin posvetila pripravam na tehnično nadaljevanje sezone. Medtem ko Avstrijčeva odločitev ni niti malo presenetljiva, pa je nekoliko drugače v primeru izjemne Američanke, ki je dobila oba letošnja superveleslaloma, smukaški preizkušnji pa je končala na četrtem in devetem mestu.

Deja vu. Iz tedna v teden. Mikaela Shiffrin na najvišji stopnički. Foto: Getty Images

Šola preteklih sezon

Shiffrinova deluje zastrašujoče močno. Od devetih tekem sezone jih je dobila kar pet, med drugim tudi zadnje tri v nizu, enkrat je bila še tretja in dvakrat četrta, medtem ko je že omenjeno deveto mesto njena z naskokom "najslabša" uvrstitev. Po slabi četrtini sezone ima posledično s 689 točkami kar 393 točk naskoka pred prvo zasledovalko v skupnem seštevku svetovnega pokala, Michelle Gisin. A udobna prednost ni temeljni razlog za izpuščanje tekem. Američanka se namreč dobro spominja, da jo je predlani ob dodajanju tekem doletela anksioznost, v pretekli zimi pa je ob nizanju tekem tla pod nogami izgubila v Cortini d'Ampezzo, zaradi česar tudi v Pjongčangu ni bila na želeni ravni.

Brez pretiravanja

Prav krizo iz Cortine d'Ampezzo, po kateri je v štirih nastopih vknjižila kar tri odstope, je v pripravah na novo zimo večkrat omenila. Vztraja namreč pri ohranjanju svoje (vele)slalomske baze, predvsem pa želi dovolj sveža vstopiti v osrednji del sezone s svetovnim prvenstvom v Aareju. Tam se utegne podati v boj za kar pet (zlatih) kolajn. Tudi zaradi tega bo verjetno v nadaljevanju sezone izpustila še nekaj preizkušenj, del zlatega repertoarja pa ostajajo slalomi in veleslalomi. Mimogrede, Shifrinova v svoji zbirki še nima malega veleslalomskega globusa.

Neverjetnih 2414 točk

Z izpuščanjem štartov prva dama svetovnega pokala posledično oddaja tudi priznanje Tini Maze za njeno vsestranskost in predvsem sanjsko sezono 2012/13, v kateri je nastopila na vseh 35 tekmah in vknjižila neverjetnih 2414 točk. V povprečju je Črnjanka tedaj na vsaki tekmi osvojila kar 68,9 točke. Mikaelino povprečje trenutno znaša 76,5 točke, a z vsako izpuščeno tekmo se zdi Tinin rekord manj ogrožen. Ob tem velja spomniti, da je Shiffrinova že večkrat spregovorila o nesmiselnosti lova na rekord. "Leto, v katerem je Tina presegla mejo dva tisoč točk, je bilo noro. Velik del mene želi, da tega rekorda ne bi podrl nihče," je denimo spomladi dejala Shiffrinova.

V svetovnem pokalu znova v Courchevelu. Foto: Reuters

Ona pač tekmuje

Zmagovalka 48 tekem svetovnega pokala, večkratna olimpijska in svetovna prvakinja ter lastnica dveh velikih in petih malih kristalnih globusov je sicer tudi že večkrat dejala, da ne šteje svojih zmag. Tuji so ji tudi raznorazni statistični podatki o rekordih. Ona pač tekmuje. O tem je spregovorila tudi ob koncu tedna v St. Moritzu. "Rekordi so na papirju," pravi 23-letnica iz Kolorada, prva smučarka v zgodovini z zmagami v smuku, superveleslalomu, veleslalomu, slalomu, kombinaciji in paralelni preizkušnji. "Lepo, a mnogi legendarni smučarji niso imelo možnosti za ta podvig, saj paralelnih tekem še ni bilo," je pristavila.