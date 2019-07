Pentagon potrdil sestrelitev iranskega brezpilotnega letala v Hormuški ožini

Predsednik Donald Trump je sporočil, da so sestrelili iransko brezpilotno letalo in dodal, da si ZDA pridržujejo pravico do obrambe osebja, objektov in interesov ter pozivajo vse države na obsodijo iranske poskuse oviranja svobodne plovbe in svetovne trgovine. Bela hiša je potem dodala, da je za provokativno in sovražno dejanje kriv Iran.

Na kakšen način so sestrelili letalo ni znano

Tiskovni predstavnik Pentagona Jonathan Hoffman je zatem potrdil, da so iransko letečo napravo sklatili okrog desete ure po krajevnem času v četrtek v mednarodnih vodah. "Brezpilotni sistem s fiksnimi krili se je približal Boxerju do razdalje s katere bi ga lahko ogrožal. Ladja je ukrepala obrambno, da zagotovi varnost ladje in posadke," je sporočil Hoffman.

Na kakšen način so Američani sneli z neba iransko brezpilotno letalo uradno ni znano. Na televiziji CNN so navajali zaupne vire, da letala niso sestrelili ampak sklatili z neba z motenjem radijskega signala. Brezpilotno letalo naj bi se Boxerju približalo na kilometer in zanemarjalo pozive naj se spravi stran.

Iranski zunanji minister Džavad Zarif, ki se nahaja na sedežu ZN v New Yorku, je kmalu po objavi novice v ameriških medijih dejal, da ne ve nič o kakšni sestrelitvi. Je pa povedal, da so bili kmalu po sestrelitvi ameriškega brezpilotnega letala 20. junija v okolici četrtkovega incidenta, le nekaj minut stran od vojne z ZDA.

Iran trdi, da je bilo ameriško letalo v njegovem zračnem prostoru, ZDA trdijo, da je bilo v mednarodnem. Trump je potem zaradi sestrelitve skorajda bombardiral Iran, vendar naj bi si premislil, ko je slišal, da bodo človeške žrtve.

ZDA od Irana zahtevajo, da spremeni svojo politiko na bližnjem vzhodu

Napetosti med ZDA in Iranom naraščajo odkar je Trump lani umaknil svojo državo iz iranskega jedrskega sporazuma iz leta 2015 in začel znova uvajati sankcije proti Teheranu. Iran sankcije občuti in ZDA trdijo, da je začel izvajati sabotaže naftnih tankerjev v Perzijskem zalivu in okrepil podporo hutujskim upornikom v Jemnu.

ZDA so proti Perzijskemu zalivu poslale letalonosilko Abraham Lincoln skupaj z drugimi vojaškimi ladjami, v okolico pa tudi dodatna vojaška letala in protiraketne sisteme patriot.

Zarif je v New Yorku dejal, da so ZDA sebe in svet potisnile na rob prepada in skušajo s sankcijami izstradati Irance ter izprazniti iranski proračun. Namignil je tudi, da lahko iranski parlament pospeši ratifikacijo sporazuma z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA), ki zadeva dostop inšpektorjev do iranskih jedrskih objektov.

Ratifikacija naj bi bila predvidena šele leta 2023, vendar pa je Zarif dejal, da se to lahko pospeši, če ZDA umaknejo sankcije. Ministrstvo za finance ZDA je v četrtek ravno nasprotno uvedlo dodatne sankcije, tokrat proti podjetjem in posameznikom iz Irana, Belgije in Kitajske, ki naj bi Iranu pomagali priti do občutljivih jedrskih materialov.

ZDA večinoma zahtevajo, da se Iran poleg jedrskemu odpove tudi raketnemu programu, preneha podpirati terorizem in spremeni svojo politiko na Bližnjem vzhodu, ki jo ZDA označujejo kot razdiralno oziroma škodljivo. Washington prav tako zahteva, da Iran spoštuje sporazum iz katerega jih je Trump umaknil.