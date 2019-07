Gibraltarska policija aretirala še dva člana posadke iranskega tankerja

Vsi štirje aretirani so državljani Indije in jih še zaslišujejo. Zaenkrat proti nobenemu niso vložili obtožnice, so sporočili iz policije.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Abas Musavi je v luči zasege tankerja danes ponovno posvaril Veliko Britanijo, naj se raje ne spušča v nevarne igre, v katere jo vlečejo ZDA.

Premier Gibraltarja, britanskega čezmorskega ozemlja, Fabian Picardo pa je danes v parlamentu zagotovil, da se je vlada za zasego tankerja odločila sama, zaradi kršenja sankcij EU in ne zaradi zunanjega političnega vpliva.

Iranski tanker, dolg 330 metrov, sta gibraltarska policija in carina ob pomoči britanske kraljeve mornarice ustavili in zasegli 4. julija.

This is the 1,082-foot oil tanker which was stopped by Royal Marines and Gibraltar Police on a voyage to Syriahttps://t.co/bzNS15yksx pic.twitter.com/pOdv6dGkhB