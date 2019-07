Gibraltarska policija aretirala kapitana iranskega tankerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gibraltarska policija je danes aretirala kapitana in prvega častnika iranskega naftnega tankerja Grace 1, ki so ga v začetku meseca zasegle gibraltarske oblasti in za katerega sumijo, da je v Sirijo prevažal surovo nafto in s tem kršil sankcije EU.

Aretacije so izvedli po tem, ko so preiskali ladjo ter zaplenili dokumente in elektronske aparate, ki jih zdaj analizirajo, je sporočila policija. Zaslišujejo dva častnika, sicer Indijca, vendar pa za zdaj še niso vložili obtožnic, je sporočil tiskovni predstavnik gibraltarske policije.

Aretirali so ju potem, ko je London danes obtožil Teheran, da so iranske ladje v Hormuški ožini v sredo zvečer skušale blokirati enega od britanskih tankerjev in ga zaseči. V Iranu so incident zanikali.

Iranski tanker, dolg 330 metrov, sta gibraltarska policija in carina ob pomoči britanske kraljeve mornarice ustavili 4. julija. "Pridržali smo ladjo in njen tovor," so takrat potrdile oblasti tega britanskega čezmorskega ozemlja.

Gibraltarske oblasti lahko tanker zadržujejo 14 dni, to je do 19. julija, po tem datumu pa lahko odločitev o zadrževanju ladje podaljšajo do 90 dni.

Iran je v znak nasprotovanja "nezakonitemu zasegu iranskega tankerja" na zagovor poklical britanskega veleposlanika v Teheranu. Iranski predsednik Hasan Rohani pa je v sredo dejal, da se bo Velika Britanija soočila s posledicami.

EU je sankcije proti Siriji uvedla leta 2011, potem ko je tam izbruhnila državljanska vojna. Sankcije veljajo za 277 sirskih uradnikov, vključno z ministri, zaradi njihove vloge pri "nasilni represiji" nad civilisti. Zamrznila je tudi premoženje 72 podjetij in sirske centralne banke v EU. Poleg tega je uvedla embargo na sirsko nafto in omejila investicije v Siriji.