EU pozvala Iran, naj ustavi nadaljnje opuščanje jedrskega dogovora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropska unija je danes pozvala Iran, naj zaustavi vse aktivnosti, ki niso v skladu z omejitvami in zavezami v okviru iranskega jedrskega sporazuma (JCPoA). EU namreč še vedno ostaja zavezana sporazumu, ki je ključnega pomena za varnost regije in širše.

"Pozivamo Iran, naj ne nadaljuje z ukrepi, s katerimi spodkopava jedrski sporazum, ter da zaustavi in povrne na staro stanje vse aktivnosti, ki niso v skladu z JCPoA, vključno s proizvodnjo nizko obogatenega urana," je dejala Maja Kocijančič, tiskovna predstavnica visoke zunanjepolitične predstavnice EU Federice Mogherini.

Novice iz Teherana zaskrbljujoče

Pri EU še vedno vztrajajo, da je jedrski sporazum ključni dogovor za varnost regije in širše ter da so vsi ukrepi usmerjeni v ohranitev dogovora. Ob tem je zagotovila, da so predstavniki EU stalno v kontaktu s Teheranom.

Pozivu Mogherinijeve so se pridružili tudi zunanji ministri Francije, Nemčije in Velike Britanije. "Pozivamo vse strani, naj delujejo odgovorno v smeri zmanjšanja napetosti glede iranskih jedrskih aktivnosti," so še zapisali v skupni izjavi.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je v ponedeljek potrdila, da je Iran obogatil uran nad zgornjo mejo 3,67 odstotka, ki je bila določena v mednarodnem jedrskem sporazumu iz leta 2015. Iz Teherana pa so v ponedeljek sporočili, da so uran obogateli na več kot 4,5 odstotka.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes opozoril Iran, da lahko izraelska bojna letala "dosežejo vsak del Bližnjega vzhoda, vključno z Iranom". To je dejal med obiskom letalskega oporišča Nevatim na jugu Izraela, kjer si je ogledal letala F-15 ameriške izdelave. Izjavo z opozorilom Iranu je objavil v video posnetku, v katerem je bilo v ozadju videti eno od teh letal.



Spomnil je, da je Iran nedavno grozil z uničenjem Izraela ter dodal, da bi bilo dobro, da se Teheran zaveda, da lahko omenjena izraelska letala dosežejo vse dele Bližnjega vzhoda, vključno z Iranom in Sirijo.

Iran je v ponedeljek še napovedal, da bo v 60 dneh izvedel tretjo fazo odstopa od jedrskega sporazuma, če preostale podpisnice ne bodo našle načina, kako se upreti ameriškim sankcijam proti Teheranu. V okviru tretje faze bi Iran ponovno zagnal reaktorje s težko vodo, da bi lahko proizvajali plutonij.

V skladu z mednarodnim jedrskim sporazum lahko Iran bogati uran samo do ravni 3,67 odstotka, kar je dovolj za proizvodnjo električne energije, vendar daleč pod 90-odstotno stopnjo, potrebno za izdelavo jedrskega orožja. Že prejšnji teden je Iran presegel dogovorjeno zgornjo mejo 300 kilogramov zalog do 3,67 odstotka obogatenega urana.