Iran obogatil uran nad dovoljeno mejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Generalni direktor IAEA Jukija Amano je sporočil, da je Iran presegel mejo 3,67 odstotka, to oceno pa so potrdili inšpektorji agencije v Iranu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Potrditev IAEA prihaja nekaj ur po tem, ko je Teheran danes sporočil, da je presegel dogovorjeno omejitev in obogatil uran na več kot 4,5 odstotka. Oblasti v Teheranu so že v nedeljo napovedale bogatenje urana do 20 odstotkov. Za izdelavo jedrskega orožja je sicer potreben uran, obogaten na 90 odstotkov.

Iran je danes napovedal, da bo v 60 dneh izvedel tretjo fazo odstopa od jedrskega sporazuma, če preostale podpisnice ne bodo našle načina, kako se upreti ameriškim sankcijam proti Teheranu. V okviru tretje faze bi Iran znova zagnal reaktorje s težko vodo, da bi lahko proizvajali plutonij.

V skladu z mednarodnim jedrskim sporazumom lahko Iran bogati uran samo do ravni 3,67 odstotka, kar je dovolj za proizvodnjo električne energije, vendar daleč pod 90-odstotno stopnjo, potrebno za izdelavo jedrskega orožja.