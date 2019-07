ZDA ne bodo dovolile Iranu, da razvije jedrsko orožje

Tiskovna predstavnica Bele hiše Stephanie Grisham je sporočila, da je bila napaka že to, da je jedrski sporazum Iranu sploh dovolil kakršnokoli plemenitenje urana. Grishamova je sporočila tudi, da je Iran kršil določila jedrskega sporazuma še pred obstojem tega sporazuma.

"ZDA in zavezniki ne bodo nikoli dovolili Iranu, da razvije jedrsko orožje. Maksimalni pritisk na iranski režim se bo nadaljeval, dokler njegovi voditelji ne spremenijo smeri. Režim mora končati jedrske ambicije in škodljivo obnašanje," je še sporočila.

Pompeo: Vodilni sponzor terorizma še naprej izsiljuje

Pompeo pa je je sporočil, da "vodilni svetovni sponzor terorizma" Iran še naprej izkorišča svoj jedrski program za izsiljevanje mednarodne skupnosti in ogrožanje regionalne varnosti.

"Varnostni svet ZN je od leta 2006 sprejel šest resolucij, ki so zahtevale, da režim opusti vse dejavnosti plemenitenja in predelave urana. To je bil pravilen standard takrat in je tudi danes. Trumpova vlada poziva mednarodno skupnost, naj obnovi dolgotrajni neširitveni standard nobenega plemenitenja za iranski jedrski program," je sporočil Pompeo.

Pompeo dodaja, da bi z jedrskim orožjem oborožen iranski režim predstavljal še večjo grožnjo regiji in svetu in da so ZDA zavezane pogajanjem za nov in celovit dogovor z iranskim režimom za razrešitev njegovih groženj mednarodnemu miru in varnosti. "Dokler bo Iran zavračal diplomacijo in širil svoj jedrski program, se bosta gospodarski pritisk in diplomatska osamitev nadaljevala," je sklenil.

Trump: Iran se igra z ognjem

Predsednik ZDA Donald Trump je na vprašanje o tem mimogrede na hitro dejal, da nima sporočila za Iran, ki da se zaveda, kaj dela. "Vedo s čim se igrajo in mislim, da se igrajo z ognjem. Nimam nobenega sporočila za Iran," je dejal.

V pogovoru za Fox News, ki je bil objavljen v ponedeljek zvečer, vendar posnet prej, je Trump pohvalil svojo odločitev, da ni bombardiral Irana po sestrelitvi ameriškega brezpilotnega letala.

Menil je, da je s tem dobil veliko kapitala, a hkrati dodal: "Če bi se nekaj moralo zgoditi, smo v položaju, da storimo veliko slabše, če tega ne storimo. Ampak upam, da nam ne bo treba storiti ničesar." Tega potem ni nemudoma pojasnil.

Voditelju oddaje na Fox News Tuckerju Carlsonu v ZDA pripisujejo zasluge, da Trump ni bombardiral Irana. Carlson redno hvali Trumpa podobno kot kolega Sean Hannity in Trump rad gleda njuni oddaji. Medtem ko je Hannity navijal za hudo bombardiranje, je Carlson pozival predsednika, naj ne zaplete ZDA v novo vojno na Bližnjem vzhodu.

Trump iranski jedrski sporazum označil za grozen sporazum

Trump je potem skušal poslušati oba in je najprej ukazal napad na Iran, potem pa si je menda premislil, ker je v zadnjem trenutku slišal, da bo 150 žrtev. Trumpu je še vedno zelo všeč, kako se je odločil in je Carlsonu povedal, da ga številni hvalijo za ta "velik predsedniški trenutek", ko se je odločil, da ne bo povzročil smrti Irancev, ker jih veliko pozna iz New Yorka in so izjemni ljudje.

Ponovil je, da je iranski jedrski sporazum grozen sporazum, za katerega je kriv njegov predhodnik Barack Obama. Izrazil je željo po miru in gradnji cest in šol, vendar Iranu pač ne smejo dovoliti jedrskega orožja kot tudi nekaterim drugim državam, ker je to preveč uničujoče.