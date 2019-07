Izteče se ultimat Irana preostalim podpisnicam jedrskega sporazuma

Izteče se ultimat, ki ga je petim preostalim podpisnicam jedrskega sporazuma dal Iran glede bogatenja urana. Iranski predsednik Hasan Rohani je sredi tega tedna napovedal, da bo Iran od danes neomejeno bogatil uran, v soboto pa so iz Teherana sporočili namero bogatenja urana do pet odstotkov v miroljubne aktivnosti.

Hasan Rohani napoveduje, da bo Iran od danes neomejeno bogatil uran. Foto: Reuters Iran je 8. maja letos razkril stopenjski načrt, v skladu s katerim se namerava tudi sam umakniti iz delov sporazuma, potem ko so to lani storile ZDA in ponovno uvedle sankcije. Takrat so iz Teherana še sporočili, da ne bodo več omejevali rezerv težke vode in obogatenega urana.

Preostalim podpisnicam sporazuma - Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji, Kitajski in Rusiji - je Iran dal 60 dni časa, da začnejo izvajati svoje zaveze, predvsem na naftnem in bančnem področju. Po ponovni uvedbi ameriških sankcij proti Iranu so namreč delovale v skladu z njimi, kljub obljubam, da ne bodo. Ultimat preostalim podpisnicam se izteče danes.

Konec jedrskega sporazuma?

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je v ponedeljek potrdila, da je Iran v okviru prve faze odstopa od nekaterih določil jedrskega sporazuma prvič presegel dogovorjeno zgornjo mejo 300 kilogramov zalog do 3,67 odstotka obogatenega urana. Po mnenju opazovalcev bi dodatno neomejeno bogatenje urana dejansko pomenilo konec jedrskega sporazuma.

IAEA je za sredo na prošnjo ZDA že sklicala izredno zasedanje Sveta guvernerjev glede Irana.