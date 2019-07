Iranci poskušali zaseči britanski tanker

Plovila iranske revolucionarne garde so v sredo v Perzijskem zalivu po poročanju ameriških medijev neuspešno poskušala zaseči britanski tanker. Britanska vlada je incident potrdila, v Iranu pa so ga zanikali.

Tanker HMS Montrose je vstopal v Hormuško ožino, strateško pomembno plovno pot za nafto iz Perzijskega zaliva, ko so se mu približala iranska plovila, sta poročali televizijski mreži CNN in Fox News, ki se sklicujeta na neimenovane ameriške vire. Iranci so posadki tankerja ukazali, naj ustavi v iranskih ozemeljskih vodah, a je britanska vojaška ladja, ki je spremljala tanker, uperila orožje proti iranskim plovilom ter jih pregnala stran.

Britanska vlada potrdila incident

Tiskovni predstavnik ameriškega centralnega poveljstva Bill Urban je sporočil, da so bili obveščeni o dogodku, in dodal, da grožnje svobodi mednarodne plovbe terjajo mednarodno rešitev. Britanska vlada je potrdila incident, v katerem so iranski čolni poskušali preprečiti pot britanskemu tankerju. "V nasprotju z mednarodnim pravom so tri iranska plovila poskušala preprečiti pot trgovskemu plovilu British Heritage skozi Hormuško ožino," so sporočili iz Londona.

Iran o dogodku ne ve nič

Iran je v prvem odzivu zanikal incident, ki ga je iz zraka posnelo ameriško letalo. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da v zadnjih 24 urah ni bilo nobenega pripetljaja s tujimi ladjami, prav tako ne s katero od britanskih. Velika Britanija je prejšnji teden pri Gibraltarju zasegla iranski tanker, domnevno zaradi kršenja sankcij EU proti Siriji. Incident je sprožil diplomatski spor med Teheranom in Londonom. Iranski predsednik Hasan Rohani je v sredo Britance posvaril pred posledicami.