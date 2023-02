Pekel na ulicah Vancouvra: vsem na očeh si vbrizgavajo heroin, od zdaj policija pelje mimo

Kanadska provinca ne bo več kazensko preganjala odraslih, starih 18 let in več, ki jih bodo ujeli z manj kot 2,5 grama trdih drog, vključno s heroinom, morfijem, fentanilom, kokainom, metamfetaminom in ekstazijem (MDMA). Namesto tega jim bodo na voljo informacije o socialnih programih in obravnavi. Trgovanje z mamili bo ostalo nezakonito ne glede na količino droge. Poskusno obdobje bo trajalo tri leta.

Ulice so kot pekel

"Ura je osem zjutraj in stojim na East Hastings Street v središču Vancouvra. Sneg rahlo naletava, na desetine, če ne na stotine odvisnikov od mamil v uličicah, prekritih z grafiti, polni brizge s heroinom in si zabada igle v podlakti," opisuje novinar britanskega časnika The Telegraph.

Lokalni časopisi ulice opisujejo kot pekel, toda policijska patrulja preprosto pelje mimo, saj v očeh zakona od tega torka ti ljudje ne počnejo nič slabega.

"Čas je za ogromno spremembo v naši politiki do drog," je v ponedeljek dejala Carolyn Bennett, kanadska ministrica za duševno zdravje in zasvojenost, ki je prepričana, da je uporaba substanc težava javnega zdravja, ne kaznivo dejanje.

Najzahodnejša kanadska provinca je od leta 1959, ko je odprla prvo metadonsko kliniko na svetu, izhodišče za preizkušanje politik, povezanih s problematiko drog. Od takrat so preizkusili več programov za zmanjševanje škode, ki zagovarjajo odstranitev kriminalne stigme zaradi uživanja drog, da bi se namesto tega osredotočili na osnovne družbene, ekonomske in duševne težave uporabnikov.

V provinci zaradi drog umre šest ljudi na dan

Kljub temu Britansko Kolumbijo še vedno pesti naraščajoče število smrti in zločinov, povezanih z drogami. V provinci, ki ima pet milijonov prebivalcev, je od poletja 2016 zaradi prevelikih odmerkov umrlo kar enajst tisoč ljudi. To je povprečno šest ljudi na dan.

Iz proračuna Britanske Kolumbije so obljubili 500 milijonov dolarjev za storitve ohranjanja duševnega zdravja in boj proti zasvojenosti. Od tega je 152 milijonov dolarjev namenjenih zdravljenju odvisnosti od opioidov, 133 milijonov dolarjev za zdravljenje in podporne storitve ter 45 milijonov dolarjev za preprečevanje prevelikih odmerkov.