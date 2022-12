"Težave z alkoholom in drogami so za mano, pripravljen sem na vrnitev v šport"

49-letni Jan Ullrich očitno odpira novo življenjsko poglavje. Po težkem obdobju, ki so ga zaznamovale droge, alkohol in nasilni izpadi, si želi začeti na novo. Zmagovalec Dirke po Franciji leta 1997, olimpijski prvak v cestni dirki in srebrni v kronometru iz Sydneyja leta 2000 ter dvakratni svetovni prvak v vožnji na čas, je v pogovoru za nemški časnik Bild dejal, da bi ga spet zanimalo delo v športu.

"Seveda ne bi bil športni direktor kolesarske ekipe, a če me kdo potrebuje, sem odprt za vse. Seveda pa se ne bom vsiljeval," je dejal nekdanji zvezdnik kolesarstva, ki je športno pot sklenil leta 2007. Upokojitev ni bila prostovoljna, sprožila jo je veriga kontroverznih dogodkov, povezanih s kršenjem dopinških pravil in vpletenosti v operacijo Puerto. Ta je pokazala, da je bil eden od pacientov zloglasnega zdravnika Eufemiana Fuentesa, ki se je ukvarjal s krvnim dopingom.

Foto: Getty Images

Sledila so leta velikih preizkušenj, ki so jih zaznamovale droge, alkohol in pravne bitke. Ullrich je bil leta 2017 obsojen zaradi vožnje pod vplivom alkohola leta 2014, ko je povzročil prometno nesrečo, v kateri sta se poškodovali dve osebi, leto pozneje so ga policisti pridržali zaradi nasilnega vdora na posestvo nemškega igralca in režiserja Tila Schweigerja in groženj, nato pa je nekaj dni pozneje v Nemčiji hudo žalil in poškodoval plačano spremljevalko ter si spet prislužil obisk ječe in 7.200 evrov kazni.

Včasih se je pomoči branil, danes jo sprejema

Z nekdanjim največjim tekmecem Lanceom Armstrongom sta danes zelo dobra prijatelja. Foto: Instagram & Imdb Ullrich zdaj pravi, da se je znebil odvisnosti in da so težki časi stvar preteklosti. "Vse težave, povezane z alkoholom in drogami, sem pustil za seboj," je povedal v intervjuju za Bild. "Vrnil sem se v resnično življenje. Vedno sem mislil, da ne potrebujem pomoči, danes pa jo sprejemam," je priznal.

"Okrog sebe mi je spet uspelo zgraditi stabilno okolje. To mi ogromno daje, tako kot mi je dal šport. To je pomemben del moje terapije. Obiskoval sem tudi psihologe, poskusil sem celo s hipnozo. Vse to pomaga, a ne gre povsem v globino. Veliko časa potrebujem, da se navadim na ljudi in se jim odprem," je dejal Ullrich.

Intervju je bil namenjen promociji štiridelne TV-serije z naslovom Jan Ullrich – The Hunted, ki bo na platformi Amazon Prime na sporedu prihodnje leto.

V omenjenem intervjuju se je Ullrich dotaknil tudi prijateljstva z nekdanjim največjim rivalom Lanceom Armstrongom, ki je Nemcu pomagal v njegovem najtežjem obdobju.

"Po koncu najinih karier sva oba prestala veliko in lahko sva razumela, kaj čutiva," je dejal Ullrich. "Ko sem potreboval pomoč, je bil Lance pri meni že naslednji dan. Takrat sem ugotovil, da mu je res veliko do mene. Ne gre za blebetanje, ampak je v ozadju res nekaj več. Veliko prijateljstvo," je dejal Nemec, ki je lani ponovno začel odkrivati svojo ljubezen do kolesarstva.

Kdo sploh je Jan Ullrich in kako je zaznamoval svet kolesarstva?

Rodil se je leta 1973 v Rostovu v vzhodni Nemčiji. Za kolesarstvo ga je navdušil starejši brat Stefan. Oče je družino zapustil, ko je imel Jan komaj šest let, zato je vse breme vzgoje in finančne skrbi za otroke prevzela mama Marianne. Ullricha so pri 13 letih prepoznali kot kolesarskega talenta in ga povabili v športno šolo v vzhodnem Berlinu, kjer so mu zagotovili dobro kolo, s katerim je postavil temelje za prihodnje uspehe.

Jan Ullrich z mamo Marianne, ki ga je po tem, ko je oče zapustil družino, vzgajala sama. Foto: Getty Images

Na svojem prvem Touru presenetil z drugim mestom

Po padcu Berlinskega zida so se mu odprla vrata v svet. Leta 1995 je podpisal profesionalno pogodbo z nemško ekipo Telekom in že leto pozneje, pri komaj 22 letih, prvič nastopil na francoskem Touru, kjer je na presenečenje vseh osvojil skupno drugo mesto. Zaostal je le za ekipnim kolegom, Dancem Bjarnem Riisom, premagal pa je tudi svojega kolesarskega vzornika Španca Miguela Induraina, petkratnega zmagovalca Toura.

Leta 1997 je pri rosnih 23 letih zmagal na Dirki po Franciji. Prvič in zadnjič. Foto: Getty Images

Zmagovalec Toura pri rosnih 23 letih

Leta 1997, pri še ne dopolnjenih 24 letih, je Ullrich prvič (in edinkrat) zmagal na Touru. Čeprav je bilo predvideno, da pomaga kapetanu Riisu osvojiti drugo zaporedno zmago, se je med tritedensko etapo pokazalo, da je močnejši od danskega kolega.

Leta 2000 je v Sydneyju postal olimpijski prvak v cestni vožnji. Foto: Getty Images

Ko je slava preprosto preveč

Zmaga mu je temeljito spremenila življenje. "Na začetku je bilo super, a vsaka medalja ima dve plati. Kar naenkrat so me vsi poznali, nisem mogel iz hiše, ne da bi me kdo prepoznal, me nagovoril ali se želel fotografirati z menoj. To mi nikakor ni ustrezalo. Sam sem dokaj zadržan in svojo zasebnost rad ohranjam zase," je povedal v enem od intervjujev.

Foto: Getty Images

Der Kaiser

Bremenila so ga tudi pričakovanja. Lastna in pričakovanja drugih. V Nemčiji je namreč sprožil pravo kolesarsko evforijo, mediji so mu nadeli vzdevek Der Kaiser (cesar), podobno kot so oklicali nemškega nogometnega zvezdnika Franza Beckenbauerja. "Kar nekaj časa sem potreboval, da sem se naučil spopadati s pritiskom," je priznal.

Foto: Getty Images

Rezultatskega vrhunca, kot ga je dosegel leta 1997 z zmago na Touru, ni nikoli več ponovil. Z izjemo presežkov na olimpijskih igrah v Sydneyju (1. in 2. mesto). Leto pozneje ga je premagal Italijan Marco Pantani, obdobje po letu 1999 pa je bilo tako ali tako rezervirano za Armstronga.

Foto: Getty Images

Prvi pozitivni dopinški test že leta 2002

Športni porazi so sprožili tudi nemir v njegovem osebnem življenju. Junija 2002 je med rehabilitacijo po poškodbi kolena oddal pozitiven dopinški test, ki je pokazal prisotnost amfetaminov. Ker je Nemec svoje dejanje obžaloval (z amfetamini si je pomagal v obdobju, ko ni bilo tekmovanj, zato ga ta prekršek ni stal kariero), so mu mediji in javnost oprostili. Težave je imel tudi s težo. V časih po sezoni je pridobil tudi do deset kilogramov.

Foto: Getty Images

Rivalstvo s kavbojem iz Teksasa

Njegovo rivalstvo z Armstrongom, teksaškim kavbojem, ljubljencem množic, navdihom bolnikov z rakom, je bilo legendarno. Marsikdo, ki je živel v času njune kolesarske vladavine, tudi če ni podrobneje spremljal kolesarstva, je poznal njuno rivalstvo.

"Med nama ni bilo nobenega stika, nobenega odnosa, kadar pa je stik bil, sva bila vedno zelo spoštljiva eden do drugega. Lance je vedno dejal, da sem zanj največja grožnja, sam pa sem na vse tekmece gledal enako spoštljivo," je Ullrich povedal v enem od intervjujev.

Zaradi operacije Puerto in sodelovanja z dr. Fuentesom je ostal brez kariere

Ko se je Američan po svoji sedmi zmagi na Touru leta 2005 upokojil, je kazalo, da prihaja nova priložnost za Ullricha. Žal je ostala neuresničena. Zaradi operacije Puerto, kjer so preiskovali dopinške nečednosti zdravnika Eufemiana Fuentesa, ki so ga povezovali z mnogo znanimi imeni, tudi z Ullrichom, ga je ekipa šest dni pred začetkom dirke umaknila s seznama kolesarjev za Tour leta 2006.

Foto: Getty Images

"Šokiran sem. To je najgrša stvar, ki se mi je v življenju pripetila. Nekaj časa bom potreboval, da se spravim k sebi, nato pa bom dokazal svojo nedolžnost," je napovedal takrat.

Tega nikoli ni storil, zato je delodajalec 20 dni pozneje, 21. julija 2006, z Nemcem prekinil pogodbo. Ullrich je bil nad odločitvijo zgrožen. "Odločitev T-Mobile (naslednik moštva Telekom) zame ni sprejemljiva. Zelo sem razočaran nad postopkom, saj mi novice niti niso osebno sporočili, temveč so mi prek odvetnikov obvestilo poslali po faksu," je komentiral.

Športno kariero je sklenil februarja 2007. Trdil je, da si nikoli ni pomagal z dopingom. Čas je pokazal drugače.

Foto: Getty Images

Večno drugi, večno za Armstrongom. Tudi pri priznanju grehov.

Junija 2013, pet mesecev zatem, ko je Armstrong v oddaji Oprah prvič priznal, da si je pri doseganju športnih rezultatov pomagal s prepovedanimi sredstvi, je tudi Ullrich priznal svoje grehe in potrdil sodelovanje z zloglasnim dr. Fuentesom. Prečrtali so mu vse dosežke po maju 2005, vključno s tretjim mestom na Touru istega leta.

"Nekaterih stvari bi se lotil drugače," priznava danes, a dodaja, da v njegovi eri športnik ni imel besede. "Celoten sistem je deloval tako, kot je, in sam bi težko sprejemal drugačne odločitve."

Dejstvo, da so Armstrongu odvzeli vseh sedem naslovov zmagovalca Toura, ga jezi. "To za šport ni dobro. Da enostavno izbrišeš dosežke, kot da se niso zgodili."

Foto: Getty Images

Armstrongovih zmag si ne želi

Eventualno bi lahko Ullricha okronali (še) za trikratnega zmagovalca Toura, saj je prav tolikokrat za Armstrongom zasedel drugo mesto (v letih 2000, 2001 in 2003), a je to zavrnil. "Ne nameravam se kititi s tujim perjem. Takrat je bil Lance pač boljši in to sem sprejel. Tako takrat kot danes," je o tej temi dejal Ullrich, ki pa je v nasprotju z Armstrongom, ki je že vrnil svojo olimpijsko medaljo (bron iz Sydneyja leta 2000), zavrnil predlog Mednarodnega olimpijskega komiteja, da vrne svoje zlato in srebro iz Sydneyja.

Armstrong je bronasto medaljo z olimpijskega kronometra v Sydneyju leta 2000 zaradi uporabe dopinga vrnil Mednarodnemu olimpijskemu komiteju, medtem ko je Ullrich, drugi v kronometru in prvi v cestni dirki, to zavrnil. Foto: Getty Images

V intervjuju za Sky Sport je dejal, da so v njegovem obdobju skoraj vsi kolesarji za boljšo športno predstavo uživali prepovedana sredstva. "Ničesar takega nisem počel, česar ne bi počeli tudi drugi," se je izgovarjal. "Zame bi bilo to goljufanje le, če bi si s tem ustvaril prednost, pa si je nisem. Želel sem si samo zagotoviti enake možnosti."

V drugem zakonu s Saro Ullrich so se mu rodili trije otroci. Foto: Getty Images

Čeri v zakonskem morju

Tudi njegovo zasebno življenje je bilo polno padcev. Maja 2014 je v vinjenem stanju povzročil prometno nesrečo, v kateri sta se poškodovali dve osebi, propadla pa sta tudi oba zakona, v katerih so se mu rodili štirje otroci.

Zdaj je odločen, da je čas, da življenje vrne na preizkušene tirnice. Zgrajene na trdnih in zdravih temeljih.