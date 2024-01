Panika v nakupovalnem središču: zapeljal na tekoče stopnice, mama in sin poškodovana #video

Zgornji posnetek je nastal v Istanbulu v Turčiji, kjer je voznik izgubil oblast nad vozilom, zapeljal v nakupovalno središče in obtičal na tekočih stopnicah. V nesreči sta bila poškodovana ženska in njen osemletni sin, ki sta bila takrat na stopnicah. Oba so prepeljali v bolnišnico, stanje otroka je kritično, poroča Reuters.

Policija je voznika pridržala, še poroča Reuters.