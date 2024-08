Panika med prebivalci v okolici Splita, ogenj je bil le 15 metrov od hiš

Požar, ki je izbruhnil med naseljema Gornje Sitno in Sitno Donje v okolici Splita, se je sinoči znova aktiviral, poročajo hrvaški mediji. Ljudje so bili panični, saj se je ogenj razširil na dve fronti in ogrožal tudi številne hiše, ki so jih pred ognjem branili tudi domačini. "Močno je gorelo, a je danes stanje že veliko bolje kot sinoči," je zjutraj povedal gasilski poveljnik Slavko Tucaković. Gasilci se borijo še z enim manj aktivnim požarom, ki pa je na nedostopnem terenu. "Pričakujemo dva kanaderja, ki bosta poskušala teren pogasiti," je za Jutarnjo kroniko hrvaškega radia povedal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva občine Klis Zoran Cicvara.

Požar v Gornjem Sitnem so gasilci v sredo čez dan pogasili, zvečer pa se je znova aktiviral nekoliko južneje. Kriva je bila burja, je poročal portal Dalmacija. Med gašenjem se je poškodoval en gasilec, a danes so razmere že veliko boljše kot sinoči, je dejal Tucaković.

Še en manjši požar, ki je nedostopen in ga skušajo pogasiti s cest, bodo gasili še z dvema kanaderjema, pa je pojasnil Cicvara. Vremenske razmere so danes mirne, vetra ni in pričakujejo, da bo tako tudi ostalo. Sporočil je še, da so lokalne ceste odprte za ves promet.

Panika med prebivalci, turisti odpovedujejo rezervacije

Ogenj je gorel le 200 metrov od tamkajšnjega pokopališča, v kraju Lolići pa le 15 metrov od hiš. Ljudje so bili v paniki, turisti pa naj bi množično odpovedovali rezervacije, še piše Dalmacija danes.

"Vzpostavili smo požarno črto za obrambo hiš. Nocoj bo varovanje domov znova na prvem mestu," so povedali gasilci, potem ko so imeli v sredo in torek gasilsko stražo v Donjem Sitnem in Žrnovnici.

Na terenu je bilo sinoči 250 gasilcev z 80 vozili. "Teren na območju Žrnovnice je zelo težaven zaradi velike zanemarjenosti površin. Trave je veliko in je visoka," je še povedal Tucaković in dodal, da je požar na istem območju v zadnjih letih izbruhnil že nekajkrat.

Zgorelo je 700 hektarjev površin.