Skoraj 250 gasilcev se že tretji dan bori z ognjem, ki se je od roba Žrnovnice pri Splitu, odvisno od smeri vetra, širil proti vzhodu prek Vilarja proti Srinjinu, proti jugu do pobočij hriba Perun, kjer se je sinoči razširil in na primorsko stran proti Podstrani, pa tudi na sever, proti Donjemu Sitnemu.

Pogorelo je okoli 700 hektarjev mešanega rastlinja, na požarišču je bilo zjutraj 246 gasilcev z 71 vozili. Požar je ponekod še vedno aktiven. Na območje so zjutraj prispeli tudi kanaderji, ki bodo gasilcem olajšali delo, so za Slobodno Dalmacijo pojasnili v Gasilsko-operativnem centru Splitsko-dalmatinske županije. Razmere so sicer danes zjutraj nekoliko mirnejše in lažje, čeprav še vedno gori, je zgodaj zjutraj povedal glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković.

V hrvaških medijih se medtem vrstijo čustvena pričevanja ljudi, ki zaskrbljeno spremljajo širjenje požara. Slobodna Dalmacija je objavila zapis Tanje Soldić iz Žrnovnice, v katerem je opisala vso grozo, ki so jo včeraj preživljali prebivalci tega splitskega naselja, ki je žal prepogosto žrtev požarov.

"Zaradi sunkov vetra se je požar širil z neverjetno hitrostjo in v kratkem času smo se znašli v ognjenem obroču. Na južni strani je naših nekaj hiš varovala gasilska ekipa z dvema gasilskima voziloma. Žal se je ogenj z bliskovito hitrostjo premaknil na drugo stran, za hiše, od koder nas je ogrožal že prejšnji večer. V tistem trenutku nas je zajela panika, ker na tisti strani ni bilo niti enega gasilskega vozila, prav tako nemočni so bili sprva tudi gasilci, ki so prihiteli na to stran. Poklicali smo pomoč, a so bile gasilske enote razdrobljene na vseh koncih. Ognjeni zublji so začeli goltati sosednjo hišo, v ušesih pa nam še vedno odzvanjajo ženski kriki ..." je zapisala na svojem profilu na Facebooku.