Požar v okolici Splita. Gasilci branijo hišo za hišo #video

Potem ko je sinoči zaradi udara strele zagorelo v bližini kraja Žrnovnica, se je ogenj danes popoldne razširil na območje Srinjina. Na območje požara so napotili dodatne gasilske enote, so po poročanju Slobodne Dalmacije sporočili iz Županijskega gasilsko-operativnega centra Split. Ogenj je zajel oljčne nasade, ljudje v strahu podirajo drevesa okoli svojih hiš, da bi preprečili širjenje uničujočih zubljev.

Kot poročajo, se krepi veter, kar otežuje gašenje, prizori s pogorišča so čedalje hujši.

Požar na območju Žrnovnice je izbruhnil že popoldne, je sporočila hrvaška gasilska zveza. Sprva se je zdelo, da je požar pod nadzorom, a se je zaradi maestrala znova razplamtel, so povedali splitski gasilci.

Za pomoč pri gašenju so aktivirali letala, cesta Žrnovnica-Srinjine pa je zaprta. Ogenj se širil proti vrhu hriba, kjer pa so številni daljnovodi, zato so lahko kanaderi vodo spuščali le s precejšnje višine, kar zmanjšuje učinkovitost gašenja.

VIDEO Borba s buktinjom na Žrnovnici: 'Situacija je ozbiljna, vatra je ušla među kuće!' https://t.co/9hPq2zzcz2 — 24sata (@24sata_HR) August 27, 2024

Zgorelo je celotno severno pobočje hribovja Perun, ogenj pa se je od tam razširil na območje Barbarića, kjer je zagorelo že sredi noči, ogenj pa se je povsem približal hišam. Ognjeni zublji so uničili tudi gasilsko vozilo. Čeprav naj hiše ne bi bile neposredno ogrožene pa so domačini otroke preventivno umaknili iz hiš. Prebivalci nosijo zaščitne maske, saj sta dim in pepel nevzdržna.

Razmere so težke, obstaja nevarnost, da se bo ogenj spustil s Peruna do naselja Podstrane.

Gasilci rešujejo hišo za hišo, kanaderov ni več. Prebivalce prosijo, naj ostanejo v hišah in pazijo svoje otroke, je v Dnevniku Nove TV povedal poveljnik gasilskega društva Žrnovnica Tomislav Mihanović.

Pri gašenju so sodelovali štirje kanaderji in 92 gasilcev s 30 vozili, dodatno pa so angažirali gasilske enote z operativnega območja Makarska.Poleg lokalnih enot pomagajo tudi gasilci intervencijskih gasilskih enot iz Zadra, Splita in Šibenika ter gasilci iz Ličko-senjske, Šibensko-kninske in Zadarske županije ter Zagreb, so sporočili iz hrvaške gasilske skupnosti.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL