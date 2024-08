Znano je, kdo je v Medulinu podtaknil požar, v katerem je zgorelo 22 plovil

Hrvaška policija je končala kriminalistično preiskavo v primeru požara več plovil, ki se je zgodil sredi maja v pristanišču Medulin. Preiskave so pokazale, da so požar zanetili trije Ukrajinci, 28-letnik in dva 25-letnika. Vsi trije so 14. maja prišli na Hrvaško, avto parkirali na območju Medulina in se napotili v smeri pristanišča Medulin.

Zagorelo je 34 plovil, 22 je popolnoma uničenih. Foto: Pixsell

Škode je za okoli dva milijona evrov

Okoli 3.40 se je eden od 25-letnikov izmuznil skozi ograjo in se napotil v smeri privezov, kjer je bilo privezano plovilo z oznako Pula v lasti 65-letnika. 25-letni osumljenec je v plovilo vrgel plastenko z vnetljivo tekočino in povzročil požar. Ogenj se je razširil na bližnjih 34 privezanih plovil v pristanišču, od katerih jih je 22 popolnoma zgorelo, druga pa so bila delno poškodovana. Drugi 25-letnik in 28-letnik sta medtem stražila, da ne bi kdo prišel.

Nastala je skupna materialna škoda za okoli dva milijona evrov. Policisti storilce, ki jih trenutno ni na območju Hrvaške, intenzivno iščejo. Zoper njih so podali kazensko ovadbo pristojnemu državnemu odvetniku.