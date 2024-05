Je bil požar v Medulinu podtaknjen? Vse so posnele kamere. #foto

Po neuradnih informacijah, s katerimi razpolaga Istra24, je bil požar, ki je sredi maja v Medulinu uničil 22 plovil, podtaknjen. Neuradno so izvedeli, da je ena od več kamer na tem območju posnela zamaskirano osebo s kapuco na glavi, ki je v eno od plovil vrgla steklenico z vnetljivo tekočino, imenovano tudi molotovka. Ogenj se je nato razširil še na preostalih 21 plovil.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Policija še molči

Istra24 je za potrditev te informacije vprašanja naslovila na istrsko policijsko upravo, a je policija informacij za zdaj ni ne potrdila ne zanikala. "Glede na to, da je postopek med preiskavo tajen, o podrobnostih ne moremo govoriti, da ne bi ogrozili nadaljnjega poteka preiskave, bomo pa podrobnosti razkrili po zaključku kriminalistične preiskave," so sporočili s policije.

Incident je prebivalce Medulina precej vznemiril in povzročil ogromno gmotno škodo, v mestu pa je še vedno zaznati vonj po zažgani plastiki. Izjemno pomembno je, da policija čim prej odkrije storilca in razkrije njegove motive, saj je njegovo dejanje ogrozilo človeška življenja, so še navedli na Istra24.