Air tractor znova v zraku na ilirskobistriškem, gasilcem nagaja močna burja

Požar so gasili gasilci PGD Ilirska Bistrica, Podgora-Podgraje, Vrbovo, Knežak, Jelšane in Enota za gašenje iz zraka z letali AIRTractor, ki so dvakrat odvrgli vodo.

Požar je lokaliziran, piha pa močna burja.

Z gašenjem so znova začeli danes zjutraj. Posredovala bo tudi Enota za gašenje iz zraka s tremi AIRtractorji.

Na lokaciji ostaja gasilska straža.