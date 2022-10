Pahor nemškemu predsedniku podelil najvišje slovensko državno odlikovanje

Predsednik republike Borut Pahor je danes v okviru uradnega obiska v Nemčiji svojemu nemškemu kolegu Franku-Walterju Steinmeierju podelil najvišje slovensko državno odlikovanje za osebne zasluge za poglobitev vsestranskih odnosov med Slovenijo in Nemčijo, so sporočili iz Pahorjevega urada.

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier predsednika Pahorja danes gosti v Neustrelitzu, v nemški zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko, kar je posebna protokolarna oblika državniškega obiska, ki ga priredijo le posebnim gostom, navajajo v uradu predsednika.

Pahor je ob tem sporočil, da je "prijateljstvo med Slovenijo in Nemčijo iskreno in trdno ter vzbuja upanje, da bomo skupaj premagali probleme, s katerimi se soočamo". Predsednika sta se že v sredo sestala na zasebni večerji, danes pa se odvija uradni del obiska.

Pahor je Steinmeierju danes podelil red za izredne zasluge, po plenarnih pogovorih delegacij obeh držav in skupnem kosilu pa sta predsednika obiskala še elektrarno na biomaso Neustrelitz in center obnovljivih virov energije Mecklenburg-Predpomorjansko.

Razpravljala sta o krepitvi gospodarskega in političnega sodelovanja

V ospredju pogovorov obeh predsednikov so bile poleg krepitve dvostranskega političnega in gospodarskega sodelovanja tudi aktualne evropske in mednarodne teme, zlasti ruska agresija na Ukrajino, energetska varnost, podnebna kriza ter širitev Evropske unije na regijo Zahodnega Balkana.

Pahor in Steinmeier sta potrdila odlično dvostransko sodelovanje Slovenije in Nemčije ter izrazila zadovoljstvo, da politični dialog poteka redno na vseh ravneh. "Obe državi in midva osebno smo zelo privrženi Evropski uniji, oba razumeva pomen enotnosti za soočanje s problemi Evropske unije in vseh njenih ljudi," je poudaril Pahor.

Predsednika sta spregovorila še o socialnih in gospodarskih posledicah vojne v Ukrajini za prebivalce Evrope. Pahor je ob tem poudaril, da ga dejstvo, da smo skupaj v evropski družini, pomirja. V primerjavi s finančno krizo se je Evropska unija hitreje enotno odzvala na težave ob epidemiji covid-19, in zdi se, da je Evropska unija hitreje naslovila tudi aktualne težave, je še dodal.

Ena od tem tudi razmere na Zahodnem Balkanu

Pahor je Steinmeierju predstavil nekatere poglede glede miru in stabilnosti na Zahodnem Balkanu. Ob tem je poudaril, da razume pomisleke določenih držav glede širitve Evropske unije na Zahodni Balkan, vendar po njegovih besedah gre za geopolitično vprašanje, zato mora biti Evropska unija nekoliko bolj fleksibilna in dinamična glede iskanja odgovorov.

Pahor se je na koncu še enkrat iskreno zahvalil nemškemu predsedniku za gostoljubje in za vse, kar je dobrega storil za slovensko-nemške odnose. "Prepričan sem, da bo tudi moj naslednik ali naslednica storil vse za nadaljnje uspešno sodelovanje," je zaključil slovenski predsednik.

Pahor je Nemčijo obiskal sedemkrat, sicer pa je to 26. srečanje slovenskega in nemškega predsednika v zadnjih desetih letih. Glede na število obiskov in srečanj je sodelovanje predsednika Pahorja z Nemčijo po pogostosti takoj za Hrvaško.

Za Pahorja je sicer to poslovilni obisk, preden se mu 22. decembra letos izteče drugi predsedniški mandat.