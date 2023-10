Ne Poljskem se zmaga nasmiha sredinski koaliciji. Ovse kritičen do medijske moči vladajoče poljske stranke

"Vladajoča stranka in njeni kandidati so očitno izkoristili zlorabo državnih sredstev," je opozoril strokovnjak Ovse za volitve Douglas Wake.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) je danes kritizirala poljsko vladajočo stranko Zakon in pravičnost (PiS), češ da je ta med parlamentarnimi volitvami izkoriščala svojo medijsko moč. Ob tem je opozorila, da je poljska javna radiotelevizija pogosto jasno dajala prednost stranki PiS in hkrati bila odkrito sovražna do opozicije. Končni izid volitev bo znan v torek, po 80 odstotkov preštetih glasov pa je največ, 37 odstotkov glasov, prejela vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS). Kljub temu pa ji najverjetneje ne bo uspelo sestaviti koalicije, saj so si večino v parlamentu zagotovile opozicijske stranke na čelu z Državljansko koalicijo (KO).