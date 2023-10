Na tisoče ljudi na protestu proti politiki poljske vladne stranke

Protestniki so nosili transparente z napisi "Dovolj nam je in hočemo spremembo" ter "Skupaj smo močni", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

K t. i. Pohodu milijonov src je pozvala opozicijska liberalno-konservativna koalicija, ki je nastala iz nekdanje vladne stranke Državljanska platforma pod vodstvom Donalda Tuska. Shod je podprlo tudi zavezništvo Levica.

Donald Tusk na protestnem shodu Foto: Guliverimage

Na shodu 100 tisoč ljudi?

"Ko vidim teh več sto tisoč nasmejanih obrazov, imam dober občutek, da prihaja trenutek preboja v zgodovini naše domovine," je v nagovoru zbranim po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Tusk. "Priča smo veliki spremembi, to je znamenje velikega poljskega preporoda," je dodal.

Po poročanju poljske tiskovne agencije PAP, ki se sklicuje na neuradne podatke policije, se je na shodu zbralo 100 tisoč ljudi.

Many thousands on the streets of Warsaw today supporting the opposition coalition in their “Million Hearts March” led by Donald Tusk.



The election here in Poland in two weeks is being fought in a bitter campaign between the two sides. pic.twitter.com/wSdH9pkau7 — Jack Parrock (@jackeparrock) October 1, 2023

Koalicijski partnerji

Na Poljskem bodo 15. oktobra volili nov parlament. V javnomnenjskih raziskavah močno vodi konservativna stranka Zakon in pravičnost (PiS), ki vodi državo od leta 2015 in ob tem pogosto prihaja v spore z EU in se sooča z obtožbami o spodkopavanju vladavine prava na Poljskem. Za oblikovanje nove vlade bo verjetno potrebovala koalicijske partnerje, med katerimi se omenja skrajno desno stranko Konfederacja.

Poles want a strong and democratic Poland in the heart of the EU.



Today, they took to the streets again to show their desire and demand for change.



What vibrant energy in Warsaw! We are with you! #MarszMilionaSerc pic.twitter.com/xIJHhdFSGs — EPP Group (@EPPGroup) October 1, 2023

Koalicija pod vodstvom nekdanjega premierja Tuska, ki je bil od leta 2014 do 2019 tudi predsednik Evropskega sveta, je v anketah na drugem mestu. S protestnim shodom želi mobilizirati svoje privržence, da bi ji na volitvah uspel naskok na prvo mesto, navaja dpa.

Stranka PiS pa je danes organizirala shod v mestu Katovice na jugu države.