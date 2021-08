Otroka, mlajša od treh let, prevažal kar v prtljažniku avtomobila

Francoski turist naj bi bil na poti na Costo Bravo, 840 evrov kazni pa si je na dopustu prislužil zaradi šestih prekrškov.

Dva prekrška so mu izrekli zaradi vožnje dveh mladoletnih otrok, mlajših od treh let, ki nista bila nameščena v otroških sedežih in sta potovala v prtljažniku, en prekršek velja za nevarno vožnjo, četrti prekršek je storil, ker je bilo v avtomobilu več ljudi, kot je dovoljeno, še dva pa so mu izrekli, ker osebe v vozilu niso bile pripete z varnostnim pasom.