Osupljivo: 14 slonov spremlja 25 tisoč policistov, evakuirali 150 tisoč ljudi #video

Štirinajst slonov je na posnetku že varno prečkalo most čez reko Yuan na poti proti naravnemu parku Puer City, so potrdile kitajske oblasti. Poseben odbor, ustanovljen za divje slone, na njihovem potovanju uporablja električne ograje in različne vabe, kot je hrana, da bi varno prišli do cilja. V ta namen so celo postavili ''umetne ceste''.

Član odbora za divje slone Yang Yingyong je po poročanju tujih medijev novinarjem povedal, da je migracijska pot "znanstveno načrtovana". "Odbor bo naredil vse, da se sloni čim prej vrnejo v svoj življenjski prostor in tam napredujejo,'' je dejal Yingyong.

Na poti so razporedili 25 tisoč policistov, slone spremljajo tudi z več kot 1.500 vozili za sledenje in hranjenje živali, pa tudi za zagotavljanje varnosti. Za ta podvig so evakuirali kar 150 tisoč ljudi, zavarovalnice pa so že izplačale približno 610 tisoč evrov materialne škode.