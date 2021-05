V Indiji so domačini odkrili mrtvo čredo 18 divjih slonov, ki jih je zadela strela. Oblasti so že sprožile preiskavo. Takšnega števila smrti slonov hkrati ne pomnijo najmanj 20 let.

"To je zelo žalosten dogodek, ki ga v gozdovih Asama ne pomnimo. Popoldanska nevihta je bila tako močna, da je umrlo 18 slonov," je povedal minister za gospodarstvo Parimal Suklabaidya.

Na grozljiv prizor naleteli domačini

Nevihta je v indijski zvezni državi Asam divjala v četrtek popoldan, trupla osemnajstih slonov pa so odkrili domačini v zaščitenem gozdnem rezervatu Kandoli v mestu Nagaon zvezne države Asam.

Takoj so obvestili lokalne oblasti, ki so že sprožile preiskavo, trupla slonov so odpeljali na obdukcijo.

18 elephants found dead in Assam's Nagaon | via @IndiaTVNews https://t.co/Ii5ypZBN5F — India TV (@indiatvnews) May 14, 2021

Več kot polovico slonje populacije v Indiji predstavljajo azijski sloni, ki jih je več kot 27 tisoč, samo v Asamu se jih nahaja 21 odstotkov. Indijci so zelo pretreseni, saj takšne smrti slonov naenkrat ne pomnijo najmanj 20 let.