Grozljivi prizori: na bregove reke Ganges naplavilo trupla žrtev covida

Najmanj 40 trupel je naplavilo na bregove reke Ganges na severu Indije in obstaja velika verjetnost, da gre za žrtve covida, poroča BBC. Nekateri mediji v Indiji pišejo, da so številke naplavljenih trupel še višje.

Indijski uradniki predvidevajo, da je reka trupla prinesla iz sosednje zvezne države Utar Pradeš. Trupla so napihnjena, kar kaže na to, da so bila v vodi več dni. Revni domačini si ne morejo privoščiti, da bi sorodnike upepelili, in tako trupla odvržejo v reko.

Panika med domačini

V mestu Čausa v državi Bihar običajno na bregovih reke opazijo kakšno truplo, a tokrat so prizori mnogo hujši. Na obalo je naplavilo na ducate trupel. Domačini so prestrašeni in zaskrbljeni, saj se bojijo možnosti prenosa okužb s trupel in iz rečne vode. Uradnik Naval Kant je za dpa povedal, da so trupla odstranili.

Death due to #Covid-19 then the dead bodies were thrown into the Ganges River



This is my great India. Will become world guru... 👍 Good job India 🙏 pic.twitter.com/hbiejFslWS — S@®MS✍️ (@Shahnawaz273) May 10, 2021

V Indiji se spopadajo z enim najhujših obsegov epidemije covid-19 na svetu. Po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa je Indija od začetka pandemije potrdila več kot 22,6 milijona primerov koronavirusa in 246.116 smrtnih žrtev, povezanih s covidom.