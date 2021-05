Iz Indije v zadnjih tednih prihajajo novice o črnih rekordih, povezanih z epidemijo covid-19. Grozljivi so prizori pred bolnišnicami, kjer umirajo bolniki, ker so bolnišnice prenapolnjene, velike težave podhranjenega zdravstvenega sistema so v državi terjale visok davek.

Samo marcu so v Indiji potrdili okrog osem milijonov okužb, skupno pa že več kot 20 milijonov, kar jih uvršča le za ZDA. Številne bolnišnice so povsem natrpane, ob tem pa imajo v državi ogromne težave z dobavo zdravil in medicinskega kisika.

Pretekli teden so številni bogataši lovili še zadnje proste sedeže na letalih, najemali zasebne polete in izkoristili še zadnjo možnost za odhod iz države, preden so se prekinile letalske povezave.

Uradne številke verjetno še višje

Foto: Reuters Število umrlih zaradi covid-19 je v Indiji po mnenju strokovnjakov veliko višje, kot kažejo uradne številke, saj mnogi umirajo doma na podeželju in niso zajeti v statistike, ob tem pa primanjkuje tudi testov in tako ne testirajo vseh s simptomi. Uradna številka je za tretjino večja kot 226 tisoč smrti, od tega v zadnjem dnevu 3.780.

Mnoge manjše bolnišnice so obupane pošiljale sporočila oblastem, saj jim zmanjkuje kliničnega kisika za zdravljenje, tudi za otroke, vendar so na drugi strani zagotavljali, da pomanjkanja ni.

Težava s kisom je le ena od številnih težav v zdravstvenem sistemu Indije, ki je v drugem valu povsem odpovedal in pokazal, da vlada ni bila pripravljena na takšne razmere.

Brez strožjih ukrepov

O potencialnem cunamiju epidemije so že februarja opozarjali številni strokovnjaki. Še pred tem je lanskega novembra zdravstvena skupina vladajočim v Indiji poslala poročilo, da so zaloge kisika neustrezne, marca pa so vlado opozorili, da je v državi vse več nove različice virusa, vendar vlada ni sprejela strožjih ukrepov.

Prehitro slavje

Januarja in februarja je število okužb v Indiji padlo na 20 tisoč dnevno in premier Narendra Modi je razglasil, da so premagali covid in sprostil številne ukrepe za omejitev širjenja virusa. Prebivalci v večini niso več upoštevali varnostnih protokolov, ob tem pa so zmedena sporočila prihajala tudi z vrha države. Tako je bilo več javnih dogodkov, kjer so ministri nastopali brez maske, prav tako pa se je lahko nadaljeval hindujski verski festival Kumbh Mela, ki se ga udeležuje več milijonov ljudi.

Foto: Reuters

"Bilo je čisto nasprotje med tem, kar so govorili, in tem, kar so delali," je za BBC dejal poznavalec zdravstvenih sistemov Chandrakant Lahariya.

Virolog Shahid Jameel je dodal, da vlada preprosto ni videla, kaj se dogaja in je začela praznovati prezgodaj.

Ob ogromnem porastu okuženih in smrtnih žrtev v zadnjih tednih se je razgalila resnična slika indijskega zdravstvenga sistema in vsega, kar je v njem narobe. Mnogi, predvsem bogatejši in srednji sloj, sta šele zdaj videla, kar je v resnici že nekaj časa realnost – da je indijski zdravstveni sistem pokvarjen. Mnogi so zdravstvene storitve uporabljali v zasebnih klinikah, medtem ko številni revni sploh ne pridejo do obiska pri zdravniku. Tudi vladni programi, ki so jih zagnali v zadnjih letih, zaradi velike luknje niso mogli povečati večjega števila zdravstvenega osebja in več bolnišnic.

"Vsak strokovnjak za zdravstvo vam bo povedal, da v nekaj mesecih ni nobenega načina za okrepitev že tako pokvarjenega javnega zdravstvenega sistema," je dejala zdravnica, ki vodi eno od zasebnih klinik v Delhiju.

Zelo malo namenjajo za zdravstvo

Indija je v zadnjih šestih letih povprečno za zdravstvo namenjala okrog 3,6 odstotka BDP-ja, kar je veliko manj kot nekatere druge države. Za primer, Brazilija namenja okrog 9,2 odstotka, Južna Afrika 8,1 odstotka, medtem ko razvite države za zdravstvo dajejo več kot deset odstotkov BDP-ja. Ob tem pa ima Indija le deset zdravnikov na deset tisoč prebivalcev.

Pred začetkom drugega vala epidemije je vlada ustanovila več strokovnih skupin z namenom preučevanja priprav na naslednji porast okužb.

Foto: Reuters "Ko se je prvi val končeval, bi se morale začeti priprave za naprej in predvideti najhujše scenarije. Potrebno bi bilo narediti popis zalog kisika in zdravil in povečati proizvodne kapacitete," je za BBC dejal nekdanji zdravstveni sekretar Mahesh Zagade.

Vlada je sicer sporočila, da so bile zaloge kisika zadostne, vendar številni strokovnjaki dvomijo o tej oceni. Kasneje so organizirali posebne železniške prevoze kisika v mesta, kjer ga je primanjkovalo, vendar šele po tem, ko so zaradi pomanjkanja kisika številni že umrli.

"Rezultat tega je bil, da so obupani družinski člani zapravljali na tisoče rupijev za nakup kisikovih jeklenk na črnem trgu," razlaga Lahariya. Prav tako januarja in februarja vlada ni poskrbela za naročila zdravila remdesivir, ki se uporablja pri zdravljenju bolezni covid-19.

Rešitev cepljenje, a se tudi zapleta

Težave Indije so tudi na področju testiranja, saj opravijo veliko manj testiranj kot nekatere druge države, ob tem pa so zelo pozno zaznali nove različice virusa, ki so se izkazale za bolj nalezljive.

Foto: Reuters

Veliko upanja za boljši izhod iz epidemije država polaga v cepljenje, kjer so si zadali cilj, da bi do julija cepili 300 milijonov ljudi od skupno 1,2 milijarde, kolikor prebivalcev ima sicer Indija. Za zdaj je dva odmerka dobilo le 26 milijonov prebivalcev, eno dozo pa 124 milijonov ljudi.

Da bi precepili vse starejše od 45 let, bi potrebovali 615 milijonov doz cepiva, in še 1,2 milijarde za vse med 18 in 44 letom starosti.

"Še kar nekaj mesecev bo preteklo, preden bomo imeli dovolj cepiva, da bi cepljenje dobilo pospešek," meni Lahariya in dodaja, da bi morala biti epidemija koronavirusa opomin za odgovorne, da začne država več vlagati v zdravstvo in da bo v prihodnje bolje pripravljena na morebitne epidemije v prihodnosti.