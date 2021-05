V Indiji padel nov žalostni rekord

V Indiji so potrdili novo rekordno število mrtvih zaradi bolezni covid-19 v enem dnevu. Po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje je v preteklem dnevu za to boleznijo umrlo 3.780 ljudi.

V preteklem dnevu so potrdili tudi 382 tisoč novih okužb, od začetka pandemije pa 20,6 milijona, s čimer se Indija uvršča na drugo mesto za ZDA.

Številke še precej višje od uradnih podatkov

Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da je število okuženih in mrtvih še precej višje od uradnih podatkov. V nekaterih delih države imajo namreč ljudje težave, da sploh pridejo do testa na novi koronavirus. Številni ljudje, še posebej na podeželju, umirajo doma in ti primeri niso zajeti v statistiko.

Indijska centralna banka je danes sprostila za 5,6 milijarde evrov ugodnih posojil za proizvajalce cepiv, bolnišnice in druge zdravstvene ustanove. Kot je pojasnil guverner banke Šaktikanta Das, bodo s tem olajšali dostop do nujne zdravstvene oskrbe.

Indija se trenutno spoprijema z velikim porastom števila novih okužb. Od konca marca so potrdili okoli osem milijonov okužb. Glavnega krivca vidijo v novi različici novega koronavirusa in sprostitvi ukrepov za zajezitev pandemije.

To je obremenilo že tako podhranjen zdravstveni sistem v državi, ki mu zdaj primanjkuje postelj, zdravil in medicinskega kisika. Bolniki v New Delhiju in drugod zaradi prenapolnjenosti bolnišnic umirajo pred bolnišnicami.