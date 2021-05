Presegli 20 milijonov okužb: umirajo pred bolnišnicami:

V zadnjih 24 urah so v Indiji potrdili preko 357.000 novih okužb z novim koronavirusom in s tem presegli črni mejnik 20 milijonov doslej potrjenih okužb.

V Indiji se soočajo s hudim porastom števila novih okužb, od konca marca so potrdili okoli osem milijonov okužb, skupno 20,3 milijona. Glavnega krivca vidijo v novi različici koronavirusa in sprostitvi ukrepov za zajezitev pandemije. V zadnjem dnevu je umrlo še 3449 covidnih bolnikov, skupno 222.408, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Nove okužbe so obremenile že tako podhranjen zdravstveni sistem v državi, ki se sedaj sooča s pomanjkanjem postelj, zdravil in kisika. Bolniki v New Delhiju in drugod zaradi prenapolnjenosti bolnišnic umirajo pred bolnišnicami.

Minuli petek so sicer iz Indije poročali o rekordnih 402.000 novih okužbah, zadnje dni je okužb nekoliko manj. Visoki predstavnik zdravstvenih oblasti Lav Aggarwal ocenjuje, da se glede na trenutne podatke trend obrača v pozitivno smer. "Ampak to so zelo zgodnji signali," je poudaril Aggarwal.