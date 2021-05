V Indiji bolniki bežijo iz bolnišnic #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pomanjkanje oskrbe, zdravil in osebja odvrača vse več Indijcev od iskanja pomoči v bolnišnicah. Vse več je tudi primerov, ko bolniki dobesedno bežijo iz prenapolnjenih bolnišnic. Medtem pa predsednik indijske vlade Narendra Modi že beleži politične izgube zaradi neučinkovitega spopadanja s koronavirusom.

Pred bolnišnicami v Indiji se že dneve vijejo vrste čakajočih na zdravniško pomoč, medtem pa vse več bolnikov iz zdravstvenih ustanov beži, poroča CNN. Razlog za beg posameznikov se skriva v katastrofalnem stanju bolnišnic. Od pomanjkanja zdravil, predvsem kisika, do izmučenih zdravstvenih delavcev, ki ne morejo poskrbeti za vse hospitalizirane. Kapacitete indijskih bolnišnic so že tako zapolnjene, da so oblasti začele v začasne zdravstvene ustanove spreminjati tudi vlake.

Spet več kot tri tisoč mrtvih

V ponedeljek je Indija potrdila več kot 360 tisoč novih primerov okužbe s koronavirusom. Umrlo je 3.417 ljudi, kar je sicer 200 manj kot dan prej. Nedelja je bila že deseti dan, odkar Indija vsakodnevno potrdi več kot 300 tisoč novih okužb.

Koronavirus odpihnil zmago še enega populista

Indijski ljudski stranki (Bharatiya Janata) predsednika indijske vlade Narendre Modija na volitvah ni uspelo osvojiti zvezne države Zahodna Bengalija, poroča BBC. Že tretjič je na volitvah slavila 66-letna Mamata Banerdži, ki je sicer članica opozicije v nacionalnem parlamentu in edina ženska v Indiji, ki je na čelu zvezne države. Neuspešno spopadanje vladne koalicije s koronavirusom se je tako prelilo tudi v uspeh na volitvah, kar so napovedovali številni politični analitiki. Modi, ki je z zmago na volitvah leta 2014 pretresel indijsko politiko, sicer velja za populista, ki z nacionalistično retoriko spodbuja verske in rasne delitve v državi, hkrati pa nagovarja najrevnejši del populacije.

Politični shodi

Banerdžijeva je sicer ostra nasprotnica Modija, poleg korupcije mu očita tudi nesposobnost pri spopadanju z epidemijo covid-19. V zadnjih tednih je vladajoči eliti v prestolnici države New Delhi tudi očitala, da je zaradi prihajajočih volitev skozi prste pogledala organizatorjem političnih shodov vladajoče stranke, ki so po njenem mnenju prispevali h katastrofalnim zdravstvenim razmeram v državi. Modi, ki je občudovalec nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je v tednih pred volitvami organiziral množične politične shode, na katerih udeleženci niso upoštevali osnovnih nasvetov stroke, kot je nošenje zaščitnih mask.