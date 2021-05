V indijski prestolnici New Delhi bodo zaradi naraščanja števila novih okužb z novim koronavirusom za en teden podaljšali ustavitev javnega življenja, so sporočile tamkajšnje oblasti. V Indijo, kjer so v soboto potrdili rekordnih več kot 400 tisoč novih okužb, medtem prihaja mednarodna pomoč.

V Indiji so v zadnjih 24 urah zabeležili najvišji dnevni smrtni davek v pandemiji covid-19 v enem dnevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Umrlo je še 3.689 bolnikov, to pa je četrti dan zapored, ko je bilo v državi več kot 3.000 smrtnih žrtev.

Potem ko so v soboto potrdili 401.993 novih okužb z novim koronavirusom, danes iz države s skoraj 1,4 milijarde prebivalcev poročajo o 392.488 novih okužbah. Do zdaj se je po uradnih podatkih v Indiji okužilo 19,5 milijona ljudi, umrlo je 215.542 bolnikov, vendar strokovnjaki opozarjajo, da so številke veliko višje.

Ustavitev javnega življenja bodo podaljšali

V New Delhiju bodo zaradi širjenja okužb ustavitev javnega življenja podaljšali do 10. maja, je sporočil guverner Arvind Kejriwa. V mestu z več kot 20 milijoni prebivalcev tako kot drugod po državi število okužb še naprej hitro narašča. Po podatkih ministrstva za zdravje so v soboto potrdili 27 tisoč novih okužb.

Tako kot drugod po državi tudi v New Delhiju epidemijo spremlja drastično pomanjkanje bolniških postelj, zdravil in opreme za dovajanje kisika, številni umirajo brez zdravniške oskrbe. Mnoga pokopališča so polna, krematoriji pa delajo neprekinjeno in sežigajo trupla celo na odpadih in parkiriščih.

Zaradi grozljivih razmer, s katerimi se spoprijemajo v Indiji, so številne države, med njimi ZDA, Rusija in Velika Britanija, poslale pomoč, med drugim opremo za dovajanje kisika, obrazne maske in cepiva. Pomoč je v soboto in danes prispela tudi iz Francije in Nemčije.

Po uradnih podatkih indijskih oblasti so v državi samo aprila potrdili sedem milijonov novih okužb.