Alarmantno stanje: v enem dnevu več kot štiri tisoč mrtvih

V zadnjih 24 urah je v državi zaradi covida-19 umrlo najmanj 4187 ljudi, s čimer se je število umrlih povzpelo na 238.270. Zabeležili so 401.078 primerov okužbe, s čimer je dnevno število okužb tretji dan zapored preseglo 400.000, kažejo danes objavljeni podatki pristojnih indijskih oblasti.

Skupno število primerov okužb v tej azijski državi se je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa približalo 22 milijonom. S tem se Indija uvršča le za ZDA, kjer beležijo več kot 32 milijonov primerov okužb, po številu umrlih pa na tretje mesto za ZDA in Brazilijo.

Ponekod ponovno razglasili zaprtje javnega življenja

Zaradi strmega porasta okužb bolnišnice ponekod na jugu in vzhodu Indije delujejo na robu zmogljivosti, saj primanjkuje postelj in kisika. Več zveznih držav, med njimi Tamil Nadu in Kerala, je razglasilo novo zaprtje javnega življenja, da bi prekinili verigo okužb.