Šestnajstletnica se po nesreči z vodnim skuterjem bojuje za življenje, na Hvaru še en trk na vodi

V včerajšnji nesreči trčenja vodnega skuterja in jadrnice, ki se je zgodila okoli 16. ure v mestu Marin pri Trogirju, je življenje izgubila nemška državljanka, voznica skuterja, poškodovali pa sta se tudi njuni hčerki, ki sta se vozili z njo. Osemletnica je lažje poškodovana, starejša hči, stara 16 let, pa je v smrtni nevarnosti in se priključena na respirator s hudimi poškodbami glave bori za življenje v bolnišnici v Splitu.

Mamo dveh deklic, nemško državljanko, ki je vozila vodni skuter, so po trku v jadrnico brez uspeha oživljali 40 minut.

Očividci so povedali, da so videli trčenje in trenutek, ko so ženska in njeni dve hčerki s skuterja padle v morje. Na sebi so imele zaščitne jopiče, izgubile so zavest, na pomoč pa je takoj priskočilo več ljudi, ki so bili ob tem v neposredni bližini, poroča Slobodna Dalmacija.

Mlajša hči se je v nesreči lažje poškodovala, starejšo so s kraja nesreče z reševalnim vozilom prepeljali v splitsko bolnišnico, kjer se bori za življenje.

V bližini Hvara isti dan še ena nesreča

Le poldrugo uro zatem se je v bližini Hvara zgodila podobna nesreča, v kateri se je poškodovala 26-letnica.

Nesreča se je zgodila okoli 17.30, vzhodno od rta Jerolim, ko je 27-letna francoska državljanka zaradi neprilagojene hitrosti z vodnim skuterjem pri ustavljanju trčila v stoječi skuter, na katerem je bila 26-letnica. Zaradi težjih poškodb tudi njo zdravijo v Klinični bolnišnici Split. Zoper 27-letno Francozinjo bodo policisti podali kazensko ovadbo.