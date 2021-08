Ste ju videli? Z ramen ukradla nahrbtnik in pobegnila s skuterjem.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center obravnavajo kaznivo dejanje drzne tatvine in prosijo za pomoč pri iskanju storilcev. Dva osumljenca sta v ponedeljek s skuterjem pripeljala do oškodovanca, mu ukradla nahrbtnik in pobegnila s kraja dogodka.