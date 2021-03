Kolesarko poškropil s sprejem in ukradel njen nahrbtnik

Na Kranjčevi ulici v Ljubljani je v ponedeljek neznanec kolesarko poškropil s sprejem in ji ukradel nahrbtnik. Kot so sporočili ljubljanski policisti, je moški stopil iz grmovja, ko je pripeljala mimo. Kolesarka se je ustavila, moški pa je iz košare pograbil nahrbtnik. Ker ga ni hotela izpustiti, jo je poškropil s sprejem.

Kolesarka, ki je oškodovana za nekaj sto evrov, je bila zaradi spreja tudi lažje poškodovana, piše STA.

Moškega policisti še iščejo, o vseh okoliščinah pa bodo obveščali pristojno tožilstvo. Storilec je visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, star od 40 do 50 let. Oblečen je bil v črna oblačila, na glavi pa je imel črno kapo in smučarska očala, so še sporočili s Policijske uprave Ljubljana.