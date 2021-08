Opitega zaradi poškodb glave odpeljali v bolnišnico, tam grozil medicinskim sestram

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V bolnišnici je poškodovanec zmerjal in grozil medicinskim sestram.

V bolnišnici je poškodovanec zmerjal in grozil medicinskim sestram. Foto: STA

Reševalci so v ponedeljek zvečer v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor odpeljali 57-letnega moškega, ki je opit padel pred domačo stanovanjsko hišo v Mariboru in ob tem utrpel poškodbe glave. V bolnišnici pa je nato poškodovanec zmerjal in grozil medicinskim sestram. Na pomoč so priskočili policisti, vendar jim ga ni uspelo pomiriti.

Ker poškodovanec ni odnehal niti po ukazu policistov, so ga pridržali do streznitve. Kot so še zapisali pri Policijski upravi Maribor, bo moški prejel plačilni nalog.

Poškodovanca je sicer okoli 22.30 našla žena, ki je o tem obvestila reševalce. Tja so prišli tudi policisti, ki so opravili ogled kraja padca in tujo krivdo izključili. O dogodku bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu.