Orban predsednico Evropske komisije poziva k odstavitvi komisarke

Madžarski premier Viktor Orban je predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen v pismu pozval, naj odstavi podpredsednico komisije, komisarko za vrednote in preglednost Vero Jourovo. Orban meni, da so njene izjave neprimerne in nesprejemljive ter kršijo načelo iskrenega sodelovanja, je danes tvitnil njegov tiskovni predstavnik Zoltan Kovacs.

Člani Evropske komisije so člani ekipe, ki bi morala biti varuh evropskih pogodb, ne pa politično pristranska v Evropi, ki je vse šibkejša zaradi delitev. Če se Vera Jourova ne more dvigniti nad to, mora odstopiti, je na Twitterju še zapisal Kovacs, ki je objavil tudi Orbanovo pismo von der Leynovi z datumom 28. september, navaja STA.

"Komisarka je užalila Madžare"

Madžarski premier v pismu izpostavlja izjavo Jourove, da na Madžarskem nastaja "bolna demokracija". Poleg tega je po njegovem komisarka užalila Madžare z izjavo, da ne morejo oblikovati neodvisnega mnenja. "Te izjave niso le neposreden napad na demokratično izvoljeno madžarsko vlado, kakršni so že nekaj običajnega, temveč tudi poniževanje Madžarske in Madžarov," je zapisal Orban. "Prvo je neprimerno, drugo nesprejemljivo," je dodal.

Vera Jourova Foto: Reuters

Madžarska vlada prekinja vse stike z Jourovo

Izjave Jourove so po mnenju Orbana v nasprotju z vlogo komisije kot nevtralne in objektivne institucije, opredeljene v Lizbonski pogodbi. "So očitna kršitev načela iskrenega sodelovanja in preprečujejo vsakršen pomembnejši dialog med Madžarsko in podpredsednico komisije v prihodnje," je poudaril madžarski premier. V pismu je še ocenil, da so izjave Jourove neskladne z njenim mandatom, zato je njena odstavitev nujna. Sporočil je še, da madžarska vlada prekinja vse stike z Jourovo, še piše STA.