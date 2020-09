Hrvaška: Višje številke kot v nedeljo, umrli še trije bolniki

Na Hrvaškem so zabeležili 135 novih okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa so v ponedeljek umrli trije bolniki.

Na Hrvaškem so v ponedeljek ob 4.494 opravljenih testih potrdili 135 novih okužb z novim koronavirusom. Za boleznijo covid-19 so umrli še trije bolniki. Pri naših južnih sosedih imajo trenutno 1.158 aktivnih primerov okužb. Bolnišnično zdravljenje zaradi okužbe potrebuje 274 bolnikov, od tega jih 26 s pomočjo ventilatorjev.

Na Hrvaškem so od začetka epidemije novega koronavirusa do danes zabeležili 16.380 okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je umrlo 275 ljudi. Po bolezni je uspešno okrevalo 14.947 ljudi, od tega 154 v zadnjih 24 urah. V samoizolaciji je trenutno 8.744 ljudi. Do danes so pri naših južnih sosedih testirali 300.492 ljudi, od tega 4.494 v zadnjem dnevu, poroča spletni portal Index.

V Istri dve, v Dubrovniku šest novih okužb

Podatki o okužbah po posameznih županijah za zdaj še niso popolni. V Istri so včeraj potrdili dva nova primera okužb, ki sta bila po navedbah epidemiologov uvožena iz sosednje Primorsko-goranske županije in Italije. Na širšem območju Dubrovnika so potrdili šest, na področju Šibenika pa dve novi okužbi. Na območju Požege so potrdili pet, na področju Koprivnice pa tri nove okužbe. V Primorsko-goranski županiji so potrdili devet novih okužb.

V nedeljo so na Hrvaškem ob 3.029 testih potrdili 48 okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa ni umrl nihče. Šlo je za najmanjši dnevni porast novih okužb od desetega avgusta, ko se je na Hrvaškem z novim koronavirusom okužilo 45 ljudi.

Gostincem predlagajo tišjo glasbo v lokalih

Kot novi ukrep za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom nameravajo hrvaški epidemiologi gostincem predlagati tišjo glasbo v lokalih. Predlog epidemiologov je za hrvaške medije pojasnil vodja hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak. "Ko je hrup močan, je naravno, da se človek približa tistemu, s katerim se želi pogovarjati, saj ne more obdržati razdalje, če ne sliši, kaj drugi govori," je v ponedeljek zvečer dejal Capak.

Po njegovih besedah ljudje zaradi hrupa avtomatično govorijo glasneje, s tem pa se ustvarja več aerosolov, ki hitreje potujejo dlje in se okužba lažje širi. Zato je po njegovem stišanje glasbe logična rešitev. Capak je ob tem dodal, da v lokalih mora biti glasbena podlaga, a ne sme biti preglasna, da se ljudje lahko pogovarjajo. Izpostavil je še, da to ne bo edini predlog gostincem o načinih za organizacijo poslovanja v zaprtih prostorih v jesenskem in zimskem času. Med drugim je omenil nujnost večje zračnosti in vlažnosti prostorov v času sezone ogrevanja.

Gostinci na drugi strani izpostavljajo, da so mnogi že z dosedanjimi omejitvami obratovanja le korak stran od zapiranja lokalov. V Istrski, Primorsko-goranski in Splitsko-dalmatinski županiji so zato že protestno za eno uro zaprli lokale, enak protest pa so napovedali tudi gostinci v Zagrebu in Dubrovniku, poroča STA.