V Sloveniji so v ponedeljek ob 2.382 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 99 ljudeh. V bolnišnici se zdravi 84 ljudi, od tega jih je 16 na intenzivni enoti. Včeraj ni umrl noben bolnik, iz bolnišnice so odpustili 19 ljudi, 24 pa so jih na novo sprejeli.

V Sloveniji so od začetka epidemije okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 5.487 ljudeh. Trenutno je v državi aktivno okuženih 1.656 oseb.

Največ novih okužb v Ljubljani

Največ novih okužb so včeraj potrdili v Ljubljani (10), po šest okužb so potrdili v občini Celje, pet pa v Kranju, Škofji Loku in na Prevaljah, kažejo podatki sledilnika covid-19. Podatke za ostale občine si lahko ogledate tukaj. Največ okužb so v ponedeljek potrdili v starostni skupini med 25 in 34 let, in sicer 22.

Trend obolelosti s koronavirusom v 🇸🇮 na dan 28. 9. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 2382

- Št. pozitivnih: 99

- Št. hospitaliziranih: 84

- Št. oseb na intenzivni negi: 16

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 19

Število umrlih: 0

V soboto izjemno slab rezultat

V zadnjih dneh v Sloveniji opažamo velik porast okužb. V soboto smo opravili le 1.917 testov, okužbo pa so potrdili pri 159 ljudeh. Gre za enega najvišjih deležev pozitivnih rezultatov glede na vse opravljene teste, bil je kar 8,3-odstoten. V nedeljo je bilo okužb nekoliko manj, le 39, a je bilo opravljenih le 909 testov.

Največ potrjenih okužb je bilo pretekli četrtek, in sicer 192. Največ novih primerov so v zadnjih dneh potrdili v Ljubljani, večje žarišče pa je tudi v Črni na Koroškem.

V prihodnje do 250 novih okužb na dan

Projekcije širjenja koronavirusa, ki jih dnevno pripravljajo na Institutu "Jožef Stefan", kažejo, da je reprodukcijsko število R nekoliko padlo (ob upoštevanju podatkov o številu potrjenih okužb v nedeljo). Kot so zapisali, to nakazuje, da so ukrepi z 19. 9. mogoče nekoliko učinkovali. Ocenjeno reprodukcijsko število je R = 1,3, kar pomeni, da vsak okuženi v povprečju na novo okuži še 1,3 posameznika.

Če se to ne bo zmanjšalo, bo število pozitivnih testov v prihodnjem obdobju fluktuiralo v območju od 50 do 250 okoli trenutne povprečne vrednosti 145, ki bo naraščala. Posodobljene analize so objavljene na spletu.