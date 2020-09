Virus, v katerega nekateri ne verjamejo, zahteval milijon življenj

Na Nizozemskem danes uvajajo stroge ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki bodo veljali najmanj tri tedne. "Trudimo se po najboljših močeh, toda virusu gre še bolje," je v ponedeljek priznal minister za zdravje Hugo de Jong.

Na Nizozemskem, kjer so se doslej izogibali uvajanju strogih omejitvenih ukrepov, so v zadnjem tednu v povprečju potrdili skoraj 3000 okužb dnevno, ta številka pa naj bi se po napovedih v kratkem povečala na 5000 okužb dnevno, poroča britanski BBC.

Nizozemski premier Mark Rutte je pojasnil, da so razmere v treh največjih mestih - Amsterdamu, Rotterdamu in Haagu - resne in zahtevajo izredne ukrepe. Ljudi je pozval, naj se izogibajo nenujnim potovanjem med temi tremi mesti.

Maske so bile doslej na Nizozemskem obvezne v javnem prevozu, od danes pa bodo v omenjenih treh mestih med drugim obvezne tudi v trgovinah.

Restavracije in bari na Nizozemskem se bodo morali zapreti do 22. ure, po 21. uri pa novim gostom ne bodo več dovolili vstopa. Gre za podoben ukrep, kot so ga uvedle tudi druge evropske države, vključno z Združenim kraljestvom, Španijo in Francijo.

Vlada ljudem svetuje, naj delajo od doma, družabnih srečanj na domovih se smejo udeležiti največ trije gostje, na športnih tekmovanjih ne bodo več dovolili gledalcev.

"Ti ukrepi bodo seveda imeli negativne gospodarske posledice," je priznal Rutte. "Vendar pa bi bile posledice, če bi dopustili širjenje virusa, še večje," je opozoril.

Nizozemski inštitut za javno zdravje je v ponedeljek poročal o 2914 novih primerih okužbe. V nedeljo so v državi potrdili rekordno število dnevnih okužb, in sicer 2995.

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa so na Nizozemskem, ki ima 17 milijonov prebivalcev, doslej potrdili 113.564 okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 pa je umrlo 6.415 bolnikov. (STA)